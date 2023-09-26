Число преступлений с участием мигрантов катастрофически растет

На 32% стало больше тяжких преступлений с участием мигрантов с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

При этом отмечается, что Особую тревогу вызывает статистика по преступлениям против личности, в том числе убийствам, нанесениям тяжкого вреда здоровью, а также по преступлениям против половой неприкосновенности.

— Председатель СК озвучил проблему возрастающей преступности мигрантов. С января по июль 2023 года мигрантами совершено почти 11 тыс. тяжких и особо тяжких деяний, — цитирует ТАСС сообщение.

В ведомстве уточнили, что основная часть преступлений приходится на трудовых мигрантов, которые не желают адаптироваться среди местного населения.

В СКР подчеркнули, что важна разносторонняя подготовка иностранцев к въезду в РФ, в том числе для осуществления трудовой деятельности.

— Такая подготовка должна предусматривать обязательные курсы изучения русского языка, российской культуры и истории, правил этикета, основ законодательства, в том числе уголовного, — заключили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала, что количество мигрантов в Новосибирской области выросло на 9 тысяч человек.