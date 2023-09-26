ХК «Сибирь» выиграла у «Динамо» со счетом 3:2

В Новосибирске вечером в понедельник, 25 сентября на новой ледовой арене хоккейная «Сибирь» сразилась с московским «Динамо». Игра завершилась победой сибиряков 3:2.

По статистике матча 19 бросков в створ было от сибиряков, от «Динамо» — 43. Вбрасываний у новосибирцев было 29, у москвичей — 20. Штрафов у «Сибири» было 10, у «Динамо» — 8.

Динамовцы возвращаются в Москву, где в пятницу сыграют против омского «Авангарда» на родном льду. А новосибирцы будут играть на своем льду завтра, 27 сентября, с «СКА».

Напомним, что ХК «Сибирь» обыграла омский «Авангард» со счетом 4:3.

Ранее редакция сообщала о том, что перекупщики массово продают билеты на матчи ХК «Сибирь».