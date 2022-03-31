Число сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло почти на 50%

В январе 2022 года Домклик зафиксировал 53.9 тыс. штук сделок с электронной регистрацией, а в феврале — 81,5 тыс.

В целом, количество сделок с электронной регистрацией за первый квартал 2022 года составит более 253 тыс., что на 38% больше аналогичного периода прошлого года.

В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация — пять дней и 16 часов.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Преимущества сервиса электронной регистрации от Домклик очевидны: это быстро и удобно, а к тому же обеспечивает дисконт на ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта. При этом мы, в плотном взаимодействии с Росреестром, продолжаем совершенствовать этот сервис, что приводит к сокращению сроков регистрации. Так, во многих регионах процесс, как правило, занимает меньше суток, и это, уверен, далеко не предел».

Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.

Зарегистрировать сделку в электронном виде можно, если вы покупаете (за свои средства или в ипотеку):

квартиру в новостройке или на вторичном рынке; комнату на вторичном рынке; земельный участок на вторичном рынке.



Подробнее об электронной регистрации — на сайте Домклик.