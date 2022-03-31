Повлияют ли санкции на строительство СКИФа

О санкциях Николай Красников высказался одной фразой: «будет трудно, но не смертельно».

— На примере Кольцово могу сказать, что все продолжают работать в штатном режиме. Бывшие «дочки» научного центра «Вектор», ныне самостоятельные компании «Вектор-Бест», «Вектор-БиАльгам», Вектор-Медика», «Вектор-Фарм» несколько страдают от нарушения логистики и новых условий импорта. Но я думаю, что многое изменится, если наладить взаимодействие с нашими китайскими партнерами, — рассказал «КП-Новосибирск» мэр Кольцово. — Кроме компаний научного профиля продолжает работать Сибирский ликероводочный завод, который под русским брендом не пускают на Запад, поэтому он переориентировался на другие рынки. Отделение Октябрьской птицефабрики в Кольцово активно поставляет мясо и яйца не только в наш регион, но и в Казахстан, Китай, Монголию.

По словам Николая Красникова, кольцовские дилеры лекарственных средств «Катрэн» и «Агроресурсы» напряженно работают, чтобы адаптироваться к новым условиям. Но серьезной паники или непреодолимых сложностей у них нет. Продолжают функционировать и строительные компании, развиваются новые микрорайоны.

— Более 100 зарубежных компаний освободили нашим отечественным свои ниши, и я думаю, что свято место пусто не будет, — считает Николай Красников.

Что касается Сибирского кольцевого источника фотонов, мэр Кольцово уверяет, что волноваться не стоит: стройку начнут, как только сойдет снег.