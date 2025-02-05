Число воспитанников детдомов уменьшилось на 10% в 2024 году в Новосибирске

За 2024 год количество несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и находящихся в детских домах Новосибирска уменьшилось на 10%. При этом возросло число детей, воспитывающихся в замещающих семьях.
— Напомню, что в Новосибирске три детских дома, в них проживают 135 ребят, хотя мощность их значительно больше, — рассказала Ольга Потапова, начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, на пресс-конференции.
Эксперт уточнила, что в детдомах сейчас в основном находятся подростки.
По её словам, в Новосибирске уже несколько лет наблюдается тенденция к снижению общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в городе проживает менее 3 тысяч таких детей. Причем 95% детей проживают в замещающих семьях, в 2023 году — 93,5%.
Ранее редакция сообщала о том, что 539 сирот в Новосибирской области стали новоселами 2024 году. Финансирование на данные цели составляет 4 млрд рублей.
Источник фото: Freepik / Автор — user18526052
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