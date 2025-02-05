Новые сим-карты для кражи денег у граждан использовал житель Новосибирска

В Новосибирской области был задержан мужчина, который занимался мошенничеством с использованием новых сим-карт. Как выяснили правоохранительные органы, он причастен к 34 случаям хищения средств граждан, общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что с сентября 2023 года по июль 2024 года злоумышленник, которому тогда было 21 год, приобретал сим-карты в салонах сотовой связи. После активации номеров он узнавал о мобильных банках, подключённых к этим сим-картам, и использовал их для хищения денег.

Таким образом, обвиняемый получал доступ к личным кабинетам граждан. Для входа он отправлял смс-код на номер телефона, а затем похищал деньги с расчётных счетов или оформлял микрозаймы.

В июле 2024 года мужчина был задержан сотрудниками полиции в арендованной квартире. В ходе обыска были изъяты банковские карты, сотовые телефоны и роутер. Возбуждены уголовные дела и направлены на рассмотрение в Коченевский районный суд.

Ранее редакция сообщала о том, что охотники на СНИЛС объявились среди мошенников в Новосибирской области. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не делиться своими личными данными и не устанавливать на телефон неизвестные приложения.