Суд вынес приговор экс-замглавы новосибирской колонии за поборы с заключенных

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ «ИК-18» Александра Козлова. Он обвинялся в превышении должностных полномочий.

— Козлову назначено наказание 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе в уголовно-исполнительной системе, связанные с осуществлением функции представителей власти, на срок 2 года, — говорится в сообщении судов общей юрисдикции региона.

Для ремонта в своем служебном кабинете он требовал от заключенных приобрести строительные материалы и инвентарь в магазине «Леруа Мерлен Восток». Товары были куплены на общую сумму около 240 тысяч рублей и доставлены в колонию. После этого заключенные провели ремонтные работы в помещениях ФКУ «ИК-18», включая кабинет Козлова.

Преступление было обнаружено и предотвращено совместными усилиями сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области.

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