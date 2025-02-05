Суд вынес приговор экс-замглавы новосибирской колонии за поборы с заключенных

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ «ИК-18» Александра Козлова. Он обвинялся в превышении должностных полномочий.
— Козлову назначено наказание 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе в уголовно-исполнительной системе, связанные с осуществлением функции представителей власти, на срок 2 года, — говорится в сообщении судов общей юрисдикции региона.
Для ремонта в своем служебном кабинете он требовал от заключенных приобрести строительные материалы и инвентарь в магазине «Леруа Мерлен Восток». Товары были куплены на общую сумму около 240 тысяч рублей и доставлены в колонию. После этого заключенные провели ремонтные работы в помещениях ФКУ «ИК-18», включая кабинет Козлова.
Преступление было обнаружено и предотвращено совместными усилиями сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик сфальсифицировал данные в документах лыжной базы под Новосибирском. Недостоверные сведения сорвали строительство объекта.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области / Автор A.Petrova
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