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Число выданных ипотечных кредитов увеличилось почти в 1,3 раза в Новосибирске

  • 16/12/2024, 13:10
Число выданных ипотечных кредитов увеличилось почти в 1,3 раза в Новосибирске
В этом году средний размер ипотечного займа составил 3,9 миллиона рублей

По результатам одиннадцати месяцев 2024 года ПСБ в Новосибирском регионе зафиксировал 27%-ный рост числа ипотечных кредитов, выданных по программам с государственной поддержкой «Семейная ипотека» и «Семейная военная ипотека», по сравнению с тем же периодом в 2023 году. В этом году средний размер ипотечного займа составил 3,9 миллиона рублей.

Как и в 2023 году, типичный покупатель квартиры в Новосибирске — это работающий мужчина в возрасте 33–42 лет, обладающий средним специальным или высшим образованием, имеющий семью с двумя детьми.

С начала года количество семей, воспользовавшихся данной государственной поддержкой, увеличилось почти на треть. Популярность семейных ипотек объясняется тем, что позволяет людям с детьми эффективно решать свои жилищные вопросы, рассказала Яна Аверина, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПСБ.

Согласно новым условиям программы, одобренным Минфином России, оформить льготный кредит на покупку жилья могут семьи с одним ребенком до шести лет и семьи с двумя несовершеннолетними детьми, желающие приобрести квартиру в небольших городах или регионах с недостатком жилья. Также на льготные условия могут рассчитывать заемщики, воспитывающие детей-инвалидов.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : семейная ипотека ПСБ


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