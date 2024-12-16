Накануне Нового года в Новосибирске вновь возник дефицит физраствора

Проблема с дефицитом в аптеках Новосибирска физраствора вновь обострилась.

— Физраствора реально нет. Собираем последние остатки по аптекам. Многие директора частных клиник жалуются на эту беду, — отмечает руководитель одной из частных клиник Новосибирска.

Врачи, опрошенные Infopro54, также говорят, что незаменимый для инъекций раствор приходится покупать в аптеках города поштучно.

— В течение последнего месяца наблюдается дефицит этого препарата, — подтвердил генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко.

На этом фоне в сети появляются сообщения о том, что капельницы от похмелья подорожали на 20% из-за дефицита физраствора. Уточняется, что заводы перестали отгружать его напрямую клиникам.

При этом новосибирские медики считают, что ситуация с физраствором не критичная и решится в ближайшее время. Часть собеседников Infopro54 заявили, что дефицита в принципе не ощущают.

— Не замечал никакого дефицита, — говорит генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт медико-экологических технологий (СНИИМЭТ) «Центр-Сирена» Марк Карафинка. — В чем проблема изготовить физраствор? Да его легко в день можно производить тоннами. Похоже на очередной фейк.

Напомним, тема дефицита физраствора в регионе периодически обсуждается в СМИ с октября. В аптечных организациях сообщают, что перебои с поставками препарата начались с лета. Как пояснили провизоры в аптеках города, с которыми общался корреспондент Infopro54, дефицитным оказался физраствор только в определенной таре — по 250 и 400 мл. Фармацевты рассказывали, что у производителей возник дефицит с этой тарой. Флаконы дозировкой по 5 и 10 мл можно было купить в любом количестве.

Дефицит физраствора в регионе подтверждал и областной Минздрав.

11 декабря стало известно, что ФАС согласовала повышение 26 предельных отпускных цен на ряд форм выпуска натрия хлорида в среднем на 28%. Это было сделано после сообщений Минздрава о том, что в регионах выявили риски дефектуры физраствора.

— Средний размер увеличения составил 28%, согласованные цены не превышают максимальные ранее зарегистрированные цены в соответствующих формах выпуска, — передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава. — По вопросу обеспечения регионов РФ Минздрав России оперативно организовывает переговоры представителей регионов с потенциальными поставщиками натрия хлорида.

Также в министерстве уточняли, что все заявки от регионов на поставку физраствора отработаны с компаниями-поставщиками.

— По ценам остальных производителей ФАС России продолжается проведение экономического анализа заявленных к перерегистрации предельных отпускных цен, по информации ФАС России в адрес производителей направлены соответствующие запросы о необходимости предоставления дополнительной информации, — добавили в Минздраве.

Напомним, в Новосибирске работает единственный вытрезвитель — в Первомайском районе.

Ренессанс вытрезвителей стартовал в городе с принятия в первом чтении соответствующего законопроекта в ходе апрельской сессии в 2022 году. Тогда же некоторые депутаты, как говорится, со знанием дела спорили о целесообразности восстановления сети заведений для любителей горячительных напитков, функции которых на тот момент исполняла больница №34. В октябре того же года полномочия по контролю и обеспечению деятельности вытрезвителей были переданы мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске назвали самый пьющий район города.