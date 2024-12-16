В Новосибирске открылся транзитный склад федерального маркетплейса

Яндекс Маркет открыл в Толмачевском сельсовете под Новосибирском транзитный склад по формате FBY (Модель, при которой маркетплейс полностью берет на себя работу с заказами: от хранения до доставки. — Ред.).

В компании заявили, что запуск этого объекта в Новосибирске даст возможность региональным продавцам ускорить доставку товаров по стране. Кроме того, на маркетплейсе рассчитывают сохранить темы увеличения количества продавцов из Сибирского федерального округа, торгующих на площадке — в этом году их стало на 22% больше.

— Транзитные склады Яндекс Маркета выступают пунктом приема товаров, которые затем переправляют на все склады компании, а также покупателям по России, — пояснили в пресс-службе компании.

Объем инвестиций в проект и площадь транзитного склада в компании не уточнили. Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий.

Ранее Яндекс Маркет открыл транзитные склады в Воронеже, Иванове, Нижнем Новгороде и Челябинске.

—Запуск транзитного склада Яндекс Маркета — хороший шаг в сторону развития продаж в Новосибирском регионе. За счет этого маркетплейс существенно снизит сроки поставки. Думаю, что в следующем году мы увидим рост площадки. По крайней мере то, что они сейчас начали делать, говорит о том, что они включились в гонку, — комментирует президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.

Собеседник редакции пояснил, что сейчас компания проводит много встреч с ассоциацией и по темам обсуждения видно, что маркетплейс ставит на 2025 год очень амбициозные планы, в том числе по открытию ПВЗ и складов.

—Думаю, что они усилят свои позиции в регионе, — не исключает Москаленко.

Напомним, в 2021 года фулфилмент-центр в новосибирском «PNK Парк Толмачево» открыл Ozon. Объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд рублей. В сентябре компания заявила о планах расширить складскую инфраструктуру в городах Сибири, в том числе в Новосибирске. Расчетная площадь склада составит 104 тыс. кв. м, сроки строительства первой очереди II–III кварталы 2026 года, второй очереди — аналогичные кварталы 2027 года.

Wildberries начал строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. в августе 2023 года. Первая очередь проекта введена в эксплуатацию. Запуск объекта на полную мощность запланирован на четвертый квартал 2025 года. Инвестиции в проект – 9,2 млрд рублей.

Кроме того, в ТЦ «МЕГА», на площадях, которые ранее занимала IKEA, запускается склад «Мегамаркета».

По данным аналитиков T-Bank eCommerce, по итогам первого полугодия 2024 года лидером по оборотам среди маркетплейсов был Ozon — его доля составляла 48% от всего объема продаж на маркетплейсах. Доля Wildberries составляла 37%, AliExpress — 4%, Мегамаркета — 3%, Яндекс Маркета — 2%.

Однако, по количеству транзакций в регионе лидировал Wildberries. На долю площадки приходилось 55%, сделанных в регионе покупок, а на Ozon — 40%. На AliExpress — 3%, на Мегамаркета и Яндекс Маркет — по 1%.

Ранее редакция сообщала о том, что российским маркетплейсам не хватает сильных конкурентов. Появление новых игроков заставит этот сегмент рынка развиваться более эффективно и более внимательно относиться к потребностям селлеров и покупателей.