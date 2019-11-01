Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Чистая прибыль «Дяди Дёнера» за девять месяцев составила 28,6 млн рублей

Компания генерирует прибыль в рамках всех направлений работы и на всей территории присутствия.
  • 01/11/2019, 11:09
Чистая прибыль «Дяди Денера» за девять месяцев составила 28,6 млн рублей

Несмотря на снижение выручки относительно прошлого года, компания нарастила чистую прибыль на 23,4%, что позволило увеличить рентабельность на 3%, до 11,86%, говорится в аналитическом отчете финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал». За январь-сентябрь 2019 г. выручка ООО «Дядя Дёнер» составила 240,8 млн рублей. Это на 7,2% ниже, чем за аналогичный период 2018 г., когда у компании были разовые дополнительные поступления от различных тестовых проектов.

— Снижение в основном обусловлено уменьшением прочей выручки в связи с закрытием фуд-кортов в апреле 2019 г. Оптимизировать издержки «Дяде Дёнеру» удалось благодаря выкупу производственной площадки, — уточняется в отчете финансового консультанта.

Отмечается, что снижение выручки не существенно для компании: в связи с увеличением рентабельности чистая прибыль растет.

— «Дядя Дёнер» генерирует прибыль в рамках всех направлений работы и на всей территории присутствия. Чистая прибыль на 30 сентября 2019 г. составила 28,6 млн рублей. Рентабельность кафе – 17%, стритфуд-павильонов – 10%, производства – 9%. Рентабельность сети в Новосибирске – 17,4%, в НСО – 9%, в Новокузнецке – 11,7%, — говорится в отчете.

Финансовая нагрузка ООО «Дядя Дёнер» остается стабильной: отношение долга к выручке в третьем квартале составило 0,34x, отношение долга к EBIT снизилось до 1,79x.

Аналитики «Юнисервис Капитал» подчеркивают, что компания продолжила работу по оптимизации сети, всего с начала года локацию сменило 14 павильонов. Мобильность торговых точек является одним из преимуществ бизнеса в сфере уличного питания. Павильоны выходят на операционную прибыль через 1-2 месяца работы после их перемещения. В Новосибирске на конец сентября работало 58 павильонов и 6 кафе «Дядя Дёнер».

Популярное с сайта

Зарплаты сотрудников новосибирских отделений почтовой связи выросли на 20%

Зарплаты сотрудников новосибирских отделений почтовой связи выросли на 20%

01/11/2019, 11:06
Почта России повысила зарплату сотрудников в 30 регионах России.

Кадастровая стоимость оспоренных новосибирцами объектов снизилась на 9,6 млрд. рублей

01/11/2019, 10:29
Большинство споров о результатах определения кадастровой стоимости решается в пользу заявителей.

Минздрав региона опроверг сокращение числа врачей в области

31/10/2019, 20:05
По официальным статистическим данным министерства здравоохранения Новосибирской области, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось.

Актуальный разговор

Джин Колесников, эксперт PhiltechInitiative, сооснователь московского филиала Университета Сингулярности

По прогнозам, к 2025 году рынок продолжительности жизни достигнет $60 млрд

Все материалы
Новости

Новосибирская таможня изъяла у граждан валюты на общую сумму 12,5 млн рублей

01/11/2019, 13:11

Вдумчиво понаехать в Нерезиновую

01/11/2019, 12:23

Венчурный фонд НТИ формирует инвестиционный портфель

01/11/2019, 12:19

Лесорубам-нелегалам штрафов недостаточно

01/11/2019, 11:34

ЦПП НСО продвигает разработки новосибирских инновационных компаний на «ЮГАГРО»

01/11/2019, 11:14

Зарплаты сотрудников новосибирских отделений почтовой связи выросли на 20%

01/11/2019, 11:06

Кадастровая стоимость оспоренных новосибирцами объектов снизилась на 9,6 млрд. рублей

01/11/2019, 10:29

Минздрав региона опроверг сокращение числа врачей в области

31/10/2019, 20:05

Primetime решила создать фабрику-кухню

31/10/2019, 19:00

Новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира

31/10/2019, 18:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В Новосибирске сокращается строительство жилья

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска