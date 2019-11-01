Чистая прибыль «Дяди Дёнера» за девять месяцев составила 28,6 млн рублей

Несмотря на снижение выручки относительно прошлого года, компания нарастила чистую прибыль на 23,4%, что позволило увеличить рентабельность на 3%, до 11,86%, говорится в аналитическом отчете финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал». За январь-сентябрь 2019 г. выручка ООО «Дядя Дёнер» составила 240,8 млн рублей. Это на 7,2% ниже, чем за аналогичный период 2018 г., когда у компании были разовые дополнительные поступления от различных тестовых проектов.

— Снижение в основном обусловлено уменьшением прочей выручки в связи с закрытием фуд-кортов в апреле 2019 г. Оптимизировать издержки «Дяде Дёнеру» удалось благодаря выкупу производственной площадки, — уточняется в отчете финансового консультанта.

Отмечается, что снижение выручки не существенно для компании: в связи с увеличением рентабельности чистая прибыль растет.

— «Дядя Дёнер» генерирует прибыль в рамках всех направлений работы и на всей территории присутствия. Чистая прибыль на 30 сентября 2019 г. составила 28,6 млн рублей. Рентабельность кафе – 17%, стритфуд-павильонов – 10%, производства – 9%. Рентабельность сети в Новосибирске – 17,4%, в НСО – 9%, в Новокузнецке – 11,7%, — говорится в отчете.

Финансовая нагрузка ООО «Дядя Дёнер» остается стабильной: отношение долга к выручке в третьем квартале составило 0,34x, отношение долга к EBIT снизилось до 1,79x.

Аналитики «Юнисервис Капитал» подчеркивают, что компания продолжила работу по оптимизации сети, всего с начала года локацию сменило 14 павильонов. Мобильность торговых точек является одним из преимуществ бизнеса в сфере уличного питания. Павильоны выходят на операционную прибыль через 1-2 месяца работы после их перемещения. В Новосибирске на конец сентября работало 58 павильонов и 6 кафе «Дядя Дёнер».