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Зарплаты сотрудников новосибирских отделений почтовой связи выросли на 20%

Почта России повысила зарплату сотрудников в 30 регионах России.
  • 01/11/2019, 11:06
Зарплаты сотрудников новосибирских отделений почтовой связи выросли на 20%

Почта России запустила второй этап масштабной программы по повышению заработной платы сотрудникам основного производства. С 1 ноября в среднем на 20% вырастут заработные платы 91 тысячи сотрудников из 14753 отделений почтовой связи в 30 регионах России, сообщили в пресс-службе Почты России.

В пресс-службе напомнили, что программа повышения заработных плат почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений и их заместителям была запущена 1 мая 2019 года. Тогда были повышены зарплаты 48 тысяч сотрудников в 17 регионах страны. В общей сложности на увеличение дохода сотрудников в ближайшие полтора года Почта России направит 11,5 млрд рублей. Всего программа затронет 224 тысячи сотрудников отделений почтовой связи и завершится в ноябре 2020 года.

— Наша основная цель — за счет повышения экономической эффективности Почты России довести уровень заработных плат сотрудников основного производства до среднерыночных в регионах по сопоставимым профессиям, — отметил генеральный директор АО «Почта России» Николай Подгузов. — Комплексная программа по улучшению условий труда сотрудников включает в себя не только рост их доходов, но и модернизацию почтовой инфраструктуры.

Отмечается, что в рамках второго этапа в среднем на 20% будут увеличены заработные платы сотрудников отделений почтовой связи в Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Магаданской областях, Республике Марий Эл, Республике Башкортостан, Чукотском автономном округе, г. Москве и Московской области, Астраханской области, Республике Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Забайкальском крае, Иркутской, Новосибирской, Курганской, Челябинской областях, Республике Бурятия и Ямало-Ненецком автономном округе, Ивановской, Тульской, Ярославской, Курской и Липецкой областях.

С мая 2019 года выросли заработные платы сотрудников отделений почтовой связи в Кировской области, Пермском крае, Амурской области, Камчатском крае, Приморском крае, Сахалинской области, Хабаровском крае, Вологодской области, Ненецком АО, Республике Алтай, Республике Тыва, Брянской области, Костромской области, Белгородской области, Волгоградской области, Краснодарском крае и Ростовской области.

Фото: Юлия Данилова

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