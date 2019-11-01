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ЦПП НСО продвигает разработки новосибирских инновационных компаний на «ЮГАГРО»

19-22 ноября 2019 года в г. Краснодар состоится Международная выставка «ЮГАГРО»-2019.
  • 01/11/2019, 11:14
ЦПП НСО продвигает разработки новосибирских инновационных компаний на «ЮГАГРО»

«ЮГАГРО» – самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. Она включает в себя 4 тематических направления: «Сельскохозяйственная техника. Запчасти», «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции», «Агрохимическая продукция и семена», «Оборудование для полива и теплиц».

В состав делегации Новосибирской области, сформированной Центром поддержки предпринимательства Новосибирской области, вошла группа динамично развивающихся компаний реального сектора. В рамках участия в коллективном стенде Новосибирской области на Форуме им бесплатно предоставляются: возможность презентации своей продукции и рабочее место на коллективном стенде; участие в деловой программе; организация переговоров с перспективными партнерами.

Участники делегации:

* ООО «Центр точного земледелия «Аэросоюз». Специализируется на разработке, изготовлении и внедрении Глонасс/GPS оборудования технологии точного земледелия. Изготавливает высокопроизводительные автоматизированные прицепные и самоходные штанговые опрыскиватели на базе 4WD грузовиков. Модернизирует имеющиеся у с/х производителей прицепные опрыскиватели до производительности 200-300 га/смена.

* Компания ООО «Микопро». Направления деятельности компании из Наукограда Кольцово: Производство и разработка биологических препаратов для сельского хозяйства. Основной продукт – нематицид на основе хищных грибов для защиты растений от нематод, борьбы с паразитическими нематодами растений, стимуляции роста и развития растений и санации почвы.; Разработка и развитие проектов в сфере биотехнологий; Функциональное питание на основе полезных грибов.

* Научно-производственная компания ООО «Сибагротехнопарк» представит зерносушилки СЗ-10, СЗ-16/20, СЗ-20/25 для сушки мелкосемянных культур, прежде всего рапса. Модифицированные сушилки СЗ позволяют сушить зерно колосовых, зернобобовых, масличных и других культур, проводить прогрев семян перед посевом.  Также будет представлен новый класс почвообрабатывающих орудий, – универсальные кольцевые бороны «Лидер-БК».

* ООО «СИБИАР-СПЕЦТЕХНИКА». Линейка продукции предприятия включает: агрегаты почвообрабатывающие дисковые и комбинированные; лущильники ЛДГ; бороны дисковые тяжелые БДТ; дисковаторы глубокорыхлители; дисковые почвообрабатывающие агрегаты.

* АО «Агросиблизинг» — эксклюзивный представитель Российско-Венгерского предприятия «Унисибмаш» выпускающего жатки для уборки подсолнечника и кукурузы марки «НАШ».

Участие молодых новосибирских компаний в выставочной и деловой программе «ЮГАГРО» позволит полнее представить производственно-технологический и инвестиционный потенциал региона, укрепить имеющиеся и установить новые кооперационные связи, найти новых перспективных партнеров и расширить рынки сбыта.

Фото предоставлено пресс-центром ГУП НСО «НОЦРПП»

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