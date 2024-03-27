Спикер Госдумы перечислил законы, вступающие в силу в апреле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал о законах, которые обретут силу, начиная с апреля текущего года. Среди них — индексация социальные пенсии на 7,5%, запрет «наливаек» в жилых домах, который позволит регионам навести порядок в данной сфере, упрощённая процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны, чтобы таким образом хранить память о подвиге дедов и прадедов.

Кроме того, начнет действовать закон, в соответствии с которым граждане, получившие административное наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде, не будут допущены к сдаче экзамена и не смогут получить права. Аналогичная мера коснется граждан, лишенных прав. Четвёртую и последующую попытки можно будет осуществить в промежутке от шести до девяти месяцев с момента предыдущей.

С 3 апреля сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей, добавил Володин. Наряду с этим, сдавать в аренду квартиры без счетчиков тоже не допускается. Мера призвана, чтобы избежать ситуаций, когда за съемщика вынуждены платить остальные соседи.

С 1 апреля устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. Спикер Госдумы отметил, что за продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему предусмотрен штраф, который может достичь одного миллиона рублей с конфискацией продукции.

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