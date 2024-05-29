Чистая прибыль ВТБ за 4 месяца превысила 200 млрд рублей

В апреле группа ВТБ заработала 81,0 млрд рублей. Таким образом, чистая прибыль за четыре месяца составила 203,4 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 42,5% и 27,4% соответственно, рассказал Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор Банка ВТБ.

Дмитрий Пьянов уточнил, что в апреле кредитный портфель вырос на 1,3% (на 6,8% с начала года), привлечения от клиентов – на 4,5% (на 7,7% с начала года).

— Показатели, заложенные в трёхлетней стратегии, выполняются и перевыполняются, показывая уверенный рост бизнеса и активной клиентской базы и демонстрируя стабильный уровень рентабельности капитала, превышающий целевые показатели — подчеркнул топ-менеджер.

Что касается денежно-кредитной политики, финансовый директор отметил, что ставка ЦБ оказала содействие в том, чтобы сбить инфляцию с уровней 11% до уровня 6-7%, но этого пока мало для достижения прогноза ЦБ (на конец этого года составляет в самом крайнем правом диапазоне 4,8%).