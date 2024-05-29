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Александр Бурмистров снят с должности главы комиссии по наказам горсовета Новосибирска

  • 29/05/2024, 16:23
Автор: Юлия Данилова
Александр Бурмистров снят с должности главы комиссии по наказам горсовета Новосибирска
За это проголосовали 35 депутатов из 42 принимавших участие в сессии.

Перед майской сессией горсовета прошло внеочередное заседание комиссии по наказам. На нем было принято решение о снятии с должности главы комиссии, члена фракции КПРФ Александра Бурмистрова. Этот вопрос на рассмотрение сессии вынес депутат Александр Мухарыцин. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев сообщил, что получил заявление от четверых членов комиссии по наказам с требованием рассмотреть этот вопрос и вынести его на майскую сессию.

— Вчера во второй половине дня информация о заседании комиссии и рассмотрении этого вопроса была направлена членам комиссии по наказам, а также их помощникам, ответственным за связь депутатов с советом депутатов: сброшена на WhatsApp, на личную электронную почту, — пояснил Асанцев.

Позже он уточнил, что обзвон членов комиссии, не принимавших участие в заседании, происходил в период с 18:45 до 21:08. В заседании комиссии, вечером 28 мая, не принимал участие сам председатель Александр Бурмистров, а также Антон Бурмистров и Виктор Стрельников.

Александр Бурмистров заявил, что при принятии решения о заседании комиссии и вынесении вопроса на сессию было допущено грубое нарушение регламента горсовета.

— По регламенту такие изменения должны вноситься не менее чем за три рабочих дня. Нам сказали об этом во второй половине дня перед сессией, вечером, во внерабочее время, — подчеркнул Бурмистров. — Заседание комиссии проведено не в соответствии с регламентом. С правовой точки зрения решение некорректно — нарушен регламент созыва сессии. Предлагаю, раз уж такой вопрос возник, рассмотреть его на очередном заседании комиссии в плановом порядке, с рассмотрением аргументов сторон, не дискредитируя процедуры и горсовет как орган власти. Предлагаю не поднимать вопрос на этой сессии.

Однако за рассмотрение вопроса проголосовали 33 из 45 депутатов, присутствовавших на сессии. Он был вынесен в финал сессии.

Александр Мухарыцин, представляя вопрос, сообщил только о том, что он вынесен по требованию большинства членов комиссии. Предложение прокомментировать это решение от отказался. Его не прокомментировали и трое других депутатов – членов комиссии.

— С чем была связана необходимость собирать комиссию в режиме острой кишечной инфекции вечером после рабочего дня и утром на следующий день? — поинтересовался вице-спикер горсовета Антон Тыртышный. — У кого-то что-то заболело или потому что можем, а зачем ― не скажем? Хоть какие-то претензии кто-то из членов комиссии до этого председателю высказывал?

Ответа не последовало, поэтому далее депутаты горсовета по факту обменивались комментариями на тему.

Александр Бурмистров предположил: отзыв связан с тем, что он проводит расследования в отношении ГЧП и концессионных проектов, реализующихся в Новосибирске: четвертый мост, поликлиники и школы, а также поднимает тему преференций, которые получают отдельные застройщики. Ряд депутатов напомнили, что причиной могли быть его критические высказывания. Напомним, в День Победы, 9 мая, Александр Бурмистров в видеообращении, размещенном на своей странице «ВКонтакте», резко раскритиковал главу региона Андрея Травникова за непостроенные поликлиники. Кстати, коллега Бурмистрова по фракции Антон Тыртышный отметил на сессии, что не поддерживает его «резкие высказывания».

— На мой взгляд, если вопрос в них, то было достаточно вынести вопрос на комиссию по этике и рассмотреть его, а не нарушать регламент, не принимать скоропалительных решений и не превращать сессию в балаган, — отметил Тыртышный.

Более предметно ситуацию прокомментировал председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский. Он сообщил, что поддерживает решение комиссии, так как нынешний горсовет не исполняет наказы избирателей.

— Я поднимал этот вопрос на совете председателей, на фракции. Скажу честно, по-товарищески: вы не исполняете должностные полномочия, не справились с работой. С учетом 2024 года у нас выполнены 30% наказов по количеству и 20% по финансам. Только благодаря мэрии Новосибирска исполнение количества наказов увеличивается, — заявил Гудовский. — У депутатов есть рычаг влияния на этот вопрос ― бюджет Новосибирска, который принимает горсовет. Я ни разу не видел (от вас) изменений и предложений в этот документ.

Депутат Игорь Украинцев также обратил внимание на низкий процент исполнения наказов избирателей и предложил вообще ликвидировать комиссию по наказам.

— Наказов много. Как они будут исполняться — непонятно. Механизмов для этого нет. Комиссия, которая работает уже четыре года, ничего не сделала для того, чтобы этот механизм заработал, — перечисляет Украинцев. — Я надеюсь, что коллеги меня услышат и мы проведем ревизию работы комиссии.

Его придержал Дмитрий Асанцев, отметив, что комиссия по наказам необходима и отстаивает интересы депутатов.

Депутат Георгий Андреев предупредил инициаторов отстранения Бурмистрова, что они совершают тотальную ошибку.

— Сейчас у него будет больше времени, чтобы заниматься резонансными темами, так что вы сослужили добрую службу, — заявил Андреев.

Александр Бурмистров добавил, что отстранение его от должности — это нарушение пакта, заключенного между партиями «Единая Россия» и КПРФ в 2020 году, согласно которому коммунисты получали в горсовете два места председателей комиссий. В ответ Дмитрий Асанцев сообщил, что КПРФ может выдвинуть другого кандидата на должность председателя комиссии по наказам.

— Пакетные соглашения существуют и соблюдаются, количество мест до конца созыва не меняется, — заверил Асанцев.

В итоге при голосовании за отстранение Бурмистрова проголосовали 35 из 42, участвовавших в голосовании депутатов, пятеро воздержались, двое проголосовали против.

Ранее редакция сообщала о том, что поликлиника на ОбьГЭСе осталась без инвестора до конца года.

Иллюстрация — скрин с трансляции сессии горсовета Новосибирска.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибиск

Теги : комиссия по наказам Горсовет


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