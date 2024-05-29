Участок дороги в 11 километров отремонтируют почти за 182 млн рублей в Новосибирской области

В Купинском районе будет отремонтирован участок трассы «Здвинск – 157 км а/д «К-01»» протяженностью 11 километров за 182 миллиона рублей.

Заказчиком выступает ТУАД Новосибирской области.

На Госзакупках сказано, что нужно привести в нормативное состояние участок дороги с 68-го по 79-й километр. Так, например, заменить дорожное покрытие, установить сигнальные столбики.

Срок исполнения контракта — до 18 октября 2024 года. Заявки на торги можно отправить до 5 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске поддерживающий ремонт дорожной «рубашки» на ул. Взлетной ведется круглосуточно.