Чистовая отделка помещений началась в трёх ГЧП-поликлиниках в Новосибирске

Первые три объекта в рамках масштабного проекта государственно-частного партнёрства Группы «ВИС» по созданию сети поликлиник в Новосибирске перешли в стадию чистовой отделки. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

На ул. Пролетарской Октябрьского района чистовые работы ведутся на всех четырёх этажах поликлиники №7. На текущий момент внутри помещений выполняется укладка керамической плитки на стенах, устройство стяжки полов. Одновременно продолжаются работы и снаружи здания – более чем на 70 % выполнено устройство несущего конструктива и изоляции вентилируемого фасада.

В поликлинике №2 на ул. Татьяны Снежиной параллельно с завершением черновой отделки и штукатурки начаты работы по чистовому устройству полов и стен первого и второго этажей. Прокладывается кабельная сеть, монтируется силовое электрооборудование, на кровле выполняются работы по гидроизоляции. Приближаются к завершению работы по монтажу воздуховодов – магистральных инженерных коммуникаций, отвечающих за воздухообмен в здании. Конструктив и изоляция фасада выполнены на 40 %.

Похожие работы ведутся на площадке строительства поликлиники №27 в Заельцовском районе. Идут отделочные работы, на нижних этажах приступили к чистовой отделке. Кровля выполнена на 72 %, на 30 % – устройство конструктива и изоляции фасада.

На всех площадках к сегодняшнему дню значительно увеличено количество задействованного персонала. Сегодня на строительстве поликлиник трудятся более 560 человек.

Частным партнёром проекта выступает Группа «ВИС», финансовый партнёр – Газпромбанк. Более 320 тысяч жителей четырёх районов Новосибирска смогут пользоваться новой современной инфраструктурой и высокотехнологичным медицинским оборудованием.

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