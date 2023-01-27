В Новосибирской области инфляция продолжает замедляться

По итогам декабря 2022 года инфляция в Новосибирской области осталась ниже значений как по Сибири, так и в целом по России. На цены повлияли растущие поставки товаров на отдельных рынках и сдержанный спрос потребителей.

Производство некоторых продуктов питания в области, как и по стране в целом, возросло из-за высокого урожая многих сельхозкультур. Это стало главным фактором, который сдерживал рост цен на основные группы продовольствия в последние месяцы. В декабре, например, замедлился рост цен на овсянку и перловку, а гречневая крупа продолжила дешеветь. Кроме того, высокий урожай привел к увеличению объема кормовой базы в животноводстве, что способствовало росту выпуска продукции. В результате замедлился годовой рост цен на мясные и молочные продукты, ускорилось снижение цен на яйца.

Уменьшились годовые темпы прироста цен и на непродовольственные товары. Население в декабре взвешенно подходило к крупным покупкам, предпочитая сберегать. Это по-прежнему сдерживало потребительскую активность. В результате замедлился годовой рост цен на бытовую технику, подешевели телевизоры и смартфоны. Дополнительно на цены этих товаров влияло налаживание поставок через параллельный импорт.

Если по продуктам и непродовольственным товарам рост цен в Новосибирской области замедлился, то в сегменте услуг он ускорился. Повлияли два основных фактора: общероссийский и региональный.

— Серьезный вклад в рост цен внесла индексация тарифов на коммунальные услуги, перенесенная с июля этого года на декабрь 2022-го по всей стране. Дополнительно на динамике сказалось повышение проезда в общественном транспорте Новосибирска, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране продолжит снижаться и весной может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы из-за резкого скачка цен прошлой весной.

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