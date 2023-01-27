Материальный ущерб на 81 млн рублей причинён Новосибирску

Утверждено обвинительное заключение и передано в дело в суд по статье «мошенничество» в отношении 43-летнего гражданина, подозреваемого в махинациях с земельным участком. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. По версии следствия, подогреваемый с сообщником обратились в мэрию за предоставлением им в собственность участков якобы в целях ведения садоводства, при этом предоставив сфальсифицированные документы.

— После регистрации прав собственности на землю в Управлении Росреестра по Новосибирской области обвиняемые распорядились недвижимым имуществом по своему усмотрению, причинив материальный ущерб муниципалитету в размере более 81 млн рублей, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

Дело о мошенничестве, по информации ведомства, рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, в настоящее время ещё одно резонансное уголовное дело о мошенничестве с земельными участками, возбуждённое летом прошлого года по итогам проверки договора купли-продажи с участием Территориального управления Росимущества, рассматривает Бердский городской суд. Здесь, по информации областной прокуратуры, подозреваемый предоставил в Территориальное управление Росимущества и Арбитражный суд Новосибирской области подложные документы о том, что в собственности возглавляемых им юридических лиц находится ряд объектов недвижимости, расположенных на участках в Речкуновской зоне отдыха в городе Бердске. При этом земельные участки находились в собственности Российской Федерации и относились к категории городских лесов, а якобы расположенные на территории участков объекты недвижимости никогда там не располагались. Подозреваемый оформил право собственности возглавляемых им юридических лиц на эти земельные участки, которыми распорядился по своему усмотрению. В результате его действий ущерб составил 17 млн руб. Для возмещения причинённого ущерба на имущество подозреваемого наложен арест.

Ранее редакция сообщала о резонансном уголовном деле по подозрению с земельными махинациями в отношении депутата областного закобрания.