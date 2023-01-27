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Экспорт продуктов переработки зерна из Омска увеличился почти в 5 раз

  • 27/01/2023, 15:18
Экспорт омского зерна
В целом поставки омской продукции растительного происхождения на внешние рынки выросли на треть.

Показатели увеличились практически по всем позициям – зерно и продукты его переработки, растительное масло, продовольственный картофель, семенной материал. В прошлом году отгружались в Китай лен, ячмень, овсяные хлопья, пшеничная мука и растительные масла. Сформированы и согласованы с Поднебесной списки экспортеров гороха на 2023 год.

экспорт зерна

Стоимость вывезенного из области зерна за 2022 год выросла на 25%

Полный учет растениеводческой продукции обеспечивает государственная информационная система «Зерно». В 2022 году произошёл резкий скачок экспорта зерна. Он увеличился на 25%. При этом Омская область не получила ни одной нотификации по качеству поставляемой продукции.
Наблюдается рост вывоза зерна в 2 раза за полтора года. Если раньше только по 500 тыс. тонн продавалось за рубеж, то сегодня уже более 1 млн тонн омского зерна и продуктов его переработки пересекает нашу границу.

– Во-первых, я вижу у нас рост экспорта продуктов переработки зерна уже в 4,8 раза, – это ключевой показатель. Если раньше мы оценивали объём и валовку по экспорту зерна, то сегодня видим скачок экспорта продукции переработки зерна почти в 5 раз. Очень важен для нашей науки рост продажи семенного материала, – практически в 2 раза. Это тоже достижение наших семеноводов. Рост колоссальный. Мы увеличили с вами в 1,4 раза продажу на экспорт растительного масла, это тоже продукт переработки масличных культур. И то, что мы сегодня картофель начинаем экспортировать и рост уже в 1,6 раза, я считаю, тоже хороший результат, – отмечает Александр Бурков, губернатор Омской области.

Губернатор также обратил внимание на отчётные показатели о взаимном товарообороте: увеличились поставки в регион сельхозпродукции из таких стран как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Китай. Рост объёмов поставок — дополнительная нагрузка на управление Россельхознадзора, осуществляющего контроль качества ввозимых фруктов, овощей, но предпосылка к снижению стоимости на эту продукцию для омичей. Только из Узбекистана в область в 2022 году завезено 149 тыс. тонн овощей и фруктов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Кузбассе будет создана региональная кинокомпания.

Фото с сайта правительства Омской области

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Омская область

Теги : экспорт продуктов переработки зерна экспорт зерна растениеводческая продукция


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