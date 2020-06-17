Членов избиркомов протестируют только до дня голосования

— Изначально перед нами была поставлена задача максимально обеспечить безопасность членов комиссий и всех участников голосования. Необходимые меры безопасности приняты, и эта информация доведена до участковых комиссий — около 16 тысяч членов, — пояснила на пресс-конференции в ТАСС председатель облизбиркома Ольга Благо.

На минувшей неделе стало известно, что члены избирательных комиссий с правом решающего голоса по многим городам России начали отказываться от работы на голосовании по поправкам в Конституцию РФ из-за COVID-19. В открытых источниках появилось письмо, где они призывают коллег принять аналогичное решение. По словам Благо, в Новосибирской области обращение подписали 6 членов участковых комиссий.

— Когда мы обсуждали ситуацию с этими людьми, им предлагалось выйти из состава комиссии и не участвовать в организации процесса голосования, если у них есть личные опасения или они не доверяют принятым мерам безопасности. Один написал заявление о выходе, пятеро отказались. На мой взгляд, это больше похоже на провокационные действия, чем на то, что человек реально чего-то опасается, — заявила Благо.

Она подчеркнула, что в рамках мер, прописанных Роспотребнадзором и ЦИК, рекомендовано организовать тестирование членов избирательных комиссий. Это добровольное, а не обязательное мероприятие.

— Руководство нашего региона приняло решение провести тестирование для членов избирательных комиссий. Оно идет с 10 июня, — говорит Благо. — После проведения голосования повторное тестирование не предусмотрено. Нет никаких особых причин, чтобы это делать. Те меры по обеспечению безопасности голосования, которые разработаны и будут применяться в помещениях для голосования, достаточны. Мы вчера еще раз обсуждали эту тему с Роспотребнадзором. Невозможно, чтобы возникали такие случаи (Заражения. — Ред.) для членов избирательных комиссий и участников голосования.

На организацию голосования по Конституции РФ Новосибирской области были выделены из федерального бюджета около 300 млн рублей. 75% этих средств будут направлены на оплату работы членов участковых комиссий.