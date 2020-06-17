Сколько подписей должны собрать кандидаты от непарламентских партий?

— Документы на регистрацию депутатов регионального парламента и депутатов представительных органов власти кандидаты должны подать до 18 часов 22 июля. После проверки комиссия примет решение о регистрации кандидата или об отказе. К 29 июля у нас будет пул участников избирательных кампаний, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель облизбиркома Ольга Благо.

Первый кандидат на 22 округе подал документы 16 июня. Он идет на выборы самовыдвиженцем. Кандидаты на выборах в заксобрание по единому округу должны собрать 10,5 тысячи подписей, на одномандатных округах — в зависимости от численности: от 1,5–1,7 тысячи. От сбора подписей освобождаются кандидаты от партий, уже представленных в заксобрании: «Единая России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа».

По словам председателя горизбиркома Новосибирска Тамары Краткой, решение о назначении выборов в горсовет должно быть принято не позднее 24 июня. Сессия запланирована на 23 июня, то есть кампания должна стартовать с 26 июня, после опубликования документов в официальных источниках. На территории города образованы 50 округов в каждом — около 23,7 тысячи избирателей.

— Кандидатам при самовыдвижении или выдвижении избирательным объединением нужно собрать 0,5% подписей от количества избирателей, зарегистрированных на территории округа. Это от 120 до 150 подписей. Проверке подлежат все 100% подписей, — подчеркнула Краткая. — Все документы кандидаты должны представить за 52 дня до голосования, то есть до 22 июля.

От сбора подписей освобождаются кандидаты от партий, уже представленных в горсовете нынешнего созыва: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Родина».

В ходе голосования 13 сентября на 310 участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 44 территориальные избирательные комиссии (ТИК) и 900 помещений для голосования обеспечат системами видеонаблюдения.

— С учетом того, что выборы многоуровневые и на некоторых избирательных участках будет от 3 до 7 видов бюллетеней, мы станем использовать технологии изготовления протоколов об итогах голосования с QR-кодом. Это упростит ввод данных в систему ГАС «Выборы», минимизирует риски ошибок при вводе, — уверена Благо.

К специфике выборов 2020 года Ольга Благо отнесла отсутствие открепительного удостоверения. Вместо него будет применяться технология мобильного избирателя (голосование по месту нахождения). На выборах депутатов представительных органов власти будет применяться досрочное голосование. Дистанционное голосование на этих выборах в регионе не применяется.

Напомним, 13 сентября в Новосибирской области пройдут 480 избирательных кампаний. На региональном уровне это выборы депутатов Законодательного собрания, где будут замещаться 76 депутатских мандатов: 38 по мажоритарной системе по одномандатным округам и 38 по спискам политических партий. На муниципальном уровне — в двух муниципальных образованиях: р.п. Кольцово и Карасевском сельсовете Болотнинского района. 477 кампаний, где будут разыграны 4957 мандатов, — это выборы представительных органов власти городских и сельских поселений, в том числе в Новосибирске и р.п. Кольцово. Всего в выборах в Новосибирской области могут принять участие более 2,15 млн избирателей, из них почти 1,19 млн зарегистрированы в Новосибирске.

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