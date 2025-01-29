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Что будет с вкладами в 2025-м: банкиры озвучили прогноз по ставкам

  • 29/01/2025, 13:35
Что будет с вкладами в 2025-м: банкиры озвучили прогноз по ставкам
По сведениям экспертов, в первом полугодии ключевая ставка останется на рекордно высоком уровне, что обеспечит ощутимую доходность для накопительных продуктов

При этом средние ставки по депозитам составят 19-20% годовых, а маркетинговые предложения будут варьироваться около 22-23% годовых. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что пик ставок по вкладам ожидается этой зимой.

Аналитики банка полагают, что пока инфляция не начнет уверенно замедляться и не достигнет целевого уровня в 4% в год, ключевая ставка останется высокой. Это станет важнейшим фактором, определяющим тенденции на рынке сбережений в текущем году.

На данный момент рынок сосредоточен на сроках до года, и по оценкам специалистов, доля таких вкладов с сентября увеличилась на три процентных пункта. Почти 94% объемов рублевых вкладов приходится именно на короткие сроки.

— Средняя максимальная ставка в 2024 году для ключевых игроков составила 22,8% годовых, хотя к концу года она немного снизилась до 21,7% годовых. Тем не менее сейчас на рынке наблюдается уникальная ситуация, когда ставки по депозитам выше ключевой, о чем свидетельствуют данные регулятора с уровнями 21,5% годовых. Мы не ожидаем значительного снижения доходности по вкладам в первом полугодии, однако возможны изменения в зависимости от решений регулятора. Поэтому сейчас лучшее время для долгосрочных вложений. Во втором полугодии может произойти изменение направления, когда в условиях снижения ставок инвестиции начнут перетекать в накопительные счета, — добавил Георгий Горшков.

Фото: freepik.com/Автор: jcomp  

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : сбережения ВТБ вклады


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