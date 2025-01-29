Что будет с вкладами в 2025-м: банкиры озвучили прогноз по ставкам

При этом средние ставки по депозитам составят 19-20% годовых, а маркетинговые предложения будут варьироваться около 22-23% годовых. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что пик ставок по вкладам ожидается этой зимой.

Аналитики банка полагают, что пока инфляция не начнет уверенно замедляться и не достигнет целевого уровня в 4% в год, ключевая ставка останется высокой. Это станет важнейшим фактором, определяющим тенденции на рынке сбережений в текущем году.

На данный момент рынок сосредоточен на сроках до года, и по оценкам специалистов, доля таких вкладов с сентября увеличилась на три процентных пункта. Почти 94% объемов рублевых вкладов приходится именно на короткие сроки.