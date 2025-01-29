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Владимиру Путину показали предсерийную Lada Iskra в Тольятти

  • 29/01/2025, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Владимиру Путину показали предсерийную Lada Iskra в Тольятти
Производство авто начнётся уже в апреле

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самарскую область. Первым пунктом его поездки стало посещение завода АвтоВАЗ в Тольятти — флагмана автомобильной промышленности страны. Производство этой машины начнётся уже в апреле.

Президент также отметил, что с каждым годом производство автомобилей на АвтоВАЗе растёт, а сама техника соответствует всем современным требованиям.

В рамках новой линейки Lada Iskra будут выпускаться седаны, универсалы и кросс-версии универсалов. Она займёт место между популярными моделями Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Инвестиции в проект составили 23 миллиарда рублей.

Напомним, в 2024 году среди подержанных автомобилей, по данным аналитиков Дрома, самой популярной моделью в России стала Lada Granta. Всего была заключена 61 тысяча сделок со средней ценой 658 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 24%, а средняя стоимость автомобиля увеличилась на 14%.

На втором месте по популярности оказалась Lada Priora, по которой было совершено 55 тысяч сделок. Средняя цена этой модели составила 384 тысячи рублей. Несмотря на то, что средняя цена увеличилась на 18% по сравнению с 2023 годом, продажи выросли на 6%.

Ранее редакция сообщала о том, что производство автомобилей АвтоВАЗа подскочило на 40% за 2024 год. Lada Granta, Vesta, Niva, Largus — самые популярные модели.

Источник фото: kremlin.ru

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Владимир Путин LADA


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