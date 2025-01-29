Инвесторы продают квартиры в новостройках Новосибирска дешевле, чем застройщики

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска у застройщика с начала года выросла на 0,2% и составила 158 тыс. руб. Средняя цена квартиры на первичном рынке в январе достигла 8,2 млн. руб. Такими данными поделились аналитики сервиса Яндекс Недвижимость. Рассчитали специалисты и среднюю площадь лота в Новосибирске, на начало 2025 года она составила 53,2 кв. м.

При этом инвесторы готовы продавать жилье в новостройках по переуступке квадратный метр нового жилья покупателям обойдется на 5 тысяч дешевле, чем от застройщика. На конец января медианная стоимость метра в этом сегменте составила 153 тыс. руб., с декабря прошлого года поднявшись всего на 0,2%.

― В январе спрос на рынке недвижимости традиционно демонстрирует охлаждение. Сейчас наиболее вероятный сценарий ― это возвращение спроса к показателям осени ― начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья. Изменения в подходах застройщиков к ценообразованию дают основания говорить о том, что динамика медианных цен будет разнонаправленной. Поэтому стагнация или ежемесячный рост в пределах 1% — закономерный сценарий для рынка в ближайшие месяцы, ― комментирует коммерческий директор Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Также аналитики, отметили снижение общего числа объявлений о продаже новостроек на 5,6%. Эта динамика обусловлена сезонными факторами и традиционным снижением активности игроков на рынке в начале года.

Напомним, на начало 2025 года в Новосибирской области сформировался рекордный навес непроданных квартир в новостройках. По оценке независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, речь идет уже примерно о 60 тысячах объектов.

— При этом 15 тысяч квартир находятся в уже сданных застройщиками домах. Кроме того, еще около 16 тысяч квартир — у инвесторов, которые ждут, когда окончательно отменят льготную ипотеку, чтобы поконкурировать с застройщиками, — констатировал Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году разрыв цен на новостройки и вторичку в Новосибирске будет сокращаться.