В области идут проверки придорожных кафе

На сети дорог Новосибирской области сегодня расположено 297 объектов дорожного сервиса (ОДС). Основная масса зданий, строений, сооружений, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств) построена в 90-х годах без соблюдения норм безопасности и находилась в ненадлежащем состоянии, поясняют пресс-службе ГКУ «Территориального управления автомобильных дорог» (ТУАД). Сегодня большинство объектов приведены в соответствие требованиям и оборудованы специальными стоянками и местами остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями.

— 51 объект находится на особом контроле ТУАД. Их владельцы без согласия ТУАД устроили примыкание к автомобильной дороге, у большинства отсутствуют проекты организации дорожного движения, дорожные знаки, дорожная разметка, — уточняют в управлении.

С владельцами этих объектов ведется судебно-претензионная работа по приведению их в нормативное состояние. Данная работа включает в себя следующие мероприятия:

— установление владельца земельного участка, на котором размещен объект сервиса;

— проведение обследования места расположения ОДС;

— составление акта обследования ОДС;

— направление претензии владельцу ОДС;

— подача искового заявления в суд.

В 2021 году отделом весового контроля, сервисного обустройства и рекламы ТУАД демонтировано 6 объектов, 6 собственников ОДС получили претензии, 2 объекта приведены в порядок, по одному велась судебно-претензионная работа.

Ранее редакция сообщала, что в области планируют в 8 раз увеличить штраф за незаконные заправки, а также о том, что предпринимателям предлагают субсидии на развитие туризма, в том числе объектов придорожного сервиса.