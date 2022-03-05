Что делать участникам рынка логистики? Рекомендации экспертов

Участники рынка логистики, работающие на внутреннем рынке России, а также занимающиеся международными перевозками, оценили возможные точки роста в новой экономической реальности на конференции «Логистика 2022. Актуальные проблемы внутренних и международных грузоперевозок в реалиях сегодняшнего дня и пути их решения для грузовладельцев».
Конференция организована комитетом по транспорту и логистике Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»
Фото редакции
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