Что изменится в жизни новосибирцев с 1 ноября

С 1 ноября пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, получат прибавку к пенсии. Она составит 7567 рублей. Такую же сумму начислят россиянам, имеющим I группу инвалидности.
Кроме того, увеличатся пенсии у бывших шахтеров, работников угольной промышленности, а также у бывших пилотов гражданской авиации. Также повысят пенсии и жителям Крайнего Севера, работавшим в этой зоне более 15 лет. Правда, повышение затронет тех, кто обратился за доплатой с 1 июля по 1 октября 2023 года.
С 1 ноября любой россиянин сможет без получения визы отправиться на Ямайку. Срок безвизового пребывания на острове для отдыха или культурного обмена составит 90 дней. На трудовые поездки на Ямайку необходимо оформить специальные разрешительные документы.
Кроме того, с ноября начнет действовать новый порядок безвизового въезда россиян в Таиланд. Он продлевается с 30 до 90 дней и будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Но возможность получить такой кредит смогут лишь смогут семьи, в которых обоим супругам не больше 35 лет.
С 3 ноября претендовать на внесудебное банкротство смогут россияне, задолженность которых составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей. До сих пор эти границы находились на уровне от 50 тысяч до 500 тыс. рублей. Пройти процедуру внесудебного банкротства теперь смогут пенсионеры и мамы-декретницы.
Кроме того, срок, после которого можно снова подавать на банкротство сокращается до пяти лет. Сейчас он составляет 10 лет.
Минпромторг предложил с 1 ноября 2023 года ввести временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов. Предполагается, что действие эмбарго продлится до 30 апреля 2024 года.
С 4 ноября 2023 года обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Теперь в него включены фотоаппараты, батарейки, аккумулятор и очки различных брендов. Также в новом перечне изменен состав брендов запчастей для автомобилей.
Ранее редакция сообщала, что президент России Владимир Путин подписал ряд новых законов.
Фото: freepik.com, freepik
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