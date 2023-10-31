Что изменится в жизни новосибирцев с 1 ноября

Повышение пенсий

С 1 ноября пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, получат прибавку к пенсии. Она составит 7567 рублей. Такую же сумму начислят россиянам, имеющим I группу инвалидности.

Кроме того, увеличатся пенсии у бывших шахтеров, работников угольной промышленности, а также у бывших пилотов гражданской авиации. Также повысят пенсии и жителям Крайнего Севера, работавшим в этой зоне более 15 лет. Правда, повышение затронет тех, кто обратился за доплатой с 1 июля по 1 октября 2023 года.

Безвизовый режим

С 1 ноября любой россиянин сможет без получения визы отправиться на Ямайку. Срок безвизового пребывания на острове для отдыха или культурного обмена составит 90 дней. На трудовые поездки на Ямайку необходимо оформить специальные разрешительные документы.

Кроме того, с ноября начнет действовать новый порядок безвизового въезда россиян в Таиланд. Он продлевается с 30 до 90 дней и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Льготная ипотека

С 1 ноября начинает действовать новая программа льготной ипотеки — «Арктическая ипотека» (аналогичная дальневосточной ипотеке). Новосибирцы, желающие приобрести жилье в арктической зоне, смогут взять кредит по ставке 2% годовых. Получить арктическую ипотеку можно будет для покупки жилья в Мурманской области, арктической части Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области, а также в Ненецком автономном округе. Всего в программу включен 131 населенный пункт.

Но возможность получить такой кредит смогут лишь смогут семьи, в которых обоим супругам не больше 35 лет.

Банкротство физлиц

С 3 ноября претендовать на внесудебное банкротство смогут россияне, задолженность которых составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей. До сих пор эти границы находились на уровне от 50 тысяч до 500 тыс. рублей. Пройти процедуру внесудебного банкротства теперь смогут пенсионеры и мамы-декретницы.

Кроме того, срок, после которого можно снова подавать на банкротство сокращается до пяти лет. Сейчас он составляет 10 лет.

Ограничения экспорта

Минпромторг предложил с 1 ноября 2023 года ввести временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов. Предполагается, что действие эмбарго продлится до 30 апреля 2024 года.

Параллельный импорт

С 4 ноября 2023 года обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Теперь в него включены фотоаппараты, батарейки, аккумулятор и очки различных брендов. Также в новом перечне изменен состав брендов запчастей для автомобилей.

Господдержка технологических компаний

объем выручки за предшествующий календарный год не превышает 4 млрд руб.;

основной вид экономической деятельности соответствует одному из видов, включенных в утвержденный правительством перечень;

уровень научно-технического потенциала компании соответствует уровню, определенному правительством;

у компании есть возможности для применения и внедрения инновационных технологий при разработке или производстве продукции.

С 3 ноября 2023 года вступят в силу (но не заработают в полную силу) новые правила государственной поддержки отечественных технологических компаний. Для того, чтобы попасть в реестр таких организаций и рассчитывать на помощь от государства, компания должна соответствовать одновременно четырем критериям:

Ранее редакция сообщала, что президент России Владимир Путин подписал ряд новых законов.