ХК «Сибирь» обыграл подольский «Витязь» в домашнем матче в Новосибирске

В домашнем матче ХК «Сибирь» выиграл у подольского «Витязя». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новосибирцам удалось вырвать преимущество у соперника в серии буллитов. Счет игры – 3:2.

Первый период прошел без забитых шайб, но во второй период счет был открыт. К концу третьего периода Новосибирцы проигрывали 2:1, но за несколько минут до финального свистка сибирякам все же удалось сравнять счет и матч перешел в овертайм. Но там команды не смогли реализовать время. Решающим стали буллиты. Тут «Сибирь» показала высший класс и порадовала болельщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» отпраздновала свое 61-летие поражением в домашнем матче в Новосибирске.