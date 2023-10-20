Президент России Владимир Путин подписал ряд новых законов

Навязывание потребителям допуслуг

Президент РФ утвердил внесение дополнительного пункта в ст. 14.8 КоАП РФ о нарушении прав потребителей. Теперь за навязывание потребителям дополнительных услуг за отдельную плату с обязательным условием их приобретения для получения основных товаров, работ или услуг предусмотрена административная ответственность, а также штраф от двух тыс. до четырех тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для юридических лиц.

В случае необоснованного отказа рассмотреть претензию потребителя в связи с нарушением его прав положен штраф в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — для юрлиц.

Снижение НДС на детские товары

Расширен уже существующий перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10% вместо 20%. Теперь в него входят стулья, стульчики для кормления, манежи, велосипеды, коляски, детские удерживающие устройства, предназначенные для использования в механических транспортных средствах, игрушки, школьные тетради, изделия, предназначенные для ухода за детьми, в том числе бутылочки, соски и пустышки, а также горшки, ванночки, горки для купания новорождённых, пелёнки и некоторые трикотажные изделия.

Память о Великой Отечественной войне

В реестре объектов культурного наследия создан отдельный раздел с памятниками Великой Отечественной войны, также упрощен порядок текущего содержания памятников ВОВ, которые входят в число таких объектов.

Данный закон уточняет определение понятия «памятник Великой Отечественной войны» и устанавливает новое полномочие Минкультуры по утверждению перечня и упрощённого порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, вошедших в Единый госреестр.

Закон о постоянном пожарном надзоре на критически важных объектах

Возможность введения постоянного государственного контроля устанавливается в отношении входящих в утверждённый правительством список объектов, критически важных для национальной безопасности страны, а также особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ и закрытых административно-территориальных образований.

Полномочия по проведению такого надзора возлагаются на объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, создаваемые на указанных критически важных объектах.

Денонсация конвенции о защите нацменьшинств

Ранее в Совете Федерации пояснили, что соответствующий документ принимается во избежание дискриминационного отношения к РФ в рамках мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства России в Совете Европы.

Ранее редакция сообщала, что в октябре усложнят ипотеку, а также введут новые штрафы и налог на гамбургеры.