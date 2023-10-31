Ремонт на восьми мостах еще не закончен в Новосибирске

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирске впервые проходил ремонт 10 мостовых сооружений.

— Асфальто-бетонные работы завершены на всех объектах. Два объекта приняты, на восьми устраняются недостатки, связанные с ограждением, откосами, — сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента транспорта Константин Васильев.

По его слова словам, до конца этой недели на мостах будут устранены все недостатки и объекты приняты.

Ранее в мэрии сообщали, что на ремонт мостов по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделены 1,5 млрд рублей (Из 2,5 млрд, запланированных на 2023 год. — Ред.).