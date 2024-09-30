Что изменится в жизни россиян в октябре

Индексация пенсий

С 1 октября 2024 года повышаются пенсии двум категориям пенсионеров: военным пенсионерам и пенсионерам в возрасте 80 лет и старше. Военные пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию своих выплат на 5,1%

На размер пенсии по линии Минобороны РФ влияет несколько факторов: размер денежного довольствия, то есть окладов по должности и званию, продолжительность службы и наличие надбавок.

Фиксированные выплаты для граждан, которым исполнилось 80 лет, увеличиваются в два раза — с 8 134,88 руб. до 16 269,76 руб.

Индексация зарплат

В октябре на 5,1% будет проиндексирована зарплата педагогов, преподавателей, медиков и других сотрудников федеральных учреждений (университетов и медцентров), а также тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и других сферах, а также гражданском персонале силовых ведомств.

Утильсбор существенно увеличится

С 1 октября вступает в силу постановление о поэтапном повышении утилизационного сбора. Оно коснется легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, дорожно-строительной техники. В 2024 году ставка будет увеличена на 70—85%. Далее, до 2030 года ее будут поднимать ежегодно на 10—20%.

Сбор на дорожно-строительную технику будет проиндексирован с 1 января 2025 года с последующим ежегодным увеличением ставки на 15%.

Например, для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент вырастет с 15,03 до 27,81, что приведет к увеличению суммы сбора с 300 600 до 556 200 рублей.

Для машин, ввезенных в Россию до 1 октября 2024 года, будут действовать предыдущие коэффициенты при условии, что документы в таможенные органы поданы не позднее 1 ноября 2024 года.

Блокировки «зеркальных» сайтов

Роскомнадзору передано право блокировать копии запрещённых в России сайтов. До сих пор данные сначала передавались в Минцифры. Ведомство принимало решение является ли ресурс «зеркалом». После этого, Роскомнадзор поручал блокировать доступ.

Кроме того, в документе запрещается выдача заблокированных веб-сайтов в поисковиках.

НДС на техосмотр

С 1 октября 2024 года из перечня необлагаемых НДС операций исключили услуги по проведению техосмотра автомобилей. Такие услуги будут облагаться НДС в общеустановленном порядке.

Также с 1 октября 2024 года будет частично отменена льгота по НДС для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в части реализации услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Уровень риска подозрительных операций

С 1 октября 2024 года Банк России откроет сервис, который позволит получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Кроме того, юрлица и ИП, отнесенные Банком России к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени такого риска.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске могут запретить рекламу банкротства «под ключ». Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.