Что изменится в жизни россиян в октябре

С 1 октября 2024 года повышаются пенсии двум категориям пенсионеров: военным пенсионерам и пенсионерам в возрасте 80 лет и старше. Военные пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию своих выплат на 5,1%
На размер пенсии по линии Минобороны РФ влияет несколько факторов: размер денежного довольствия, то есть окладов по должности и званию, продолжительность службы и наличие надбавок.
Фиксированные выплаты для граждан, которым исполнилось 80 лет, увеличиваются в два раза — с 8 134,88 руб. до 16 269,76 руб.
В октябре на 5,1% будет проиндексирована зарплата педагогов, преподавателей, медиков и других сотрудников федеральных учреждений (университетов и медцентров), а также тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и других сферах, а также гражданском персонале силовых ведомств.
С 1 октября вступает в силу постановление о поэтапном повышении утилизационного сбора. Оно коснется легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, дорожно-строительной техники. В 2024 году ставка будет увеличена на 70—85%. Далее, до 2030 года ее будут поднимать ежегодно на 10—20%.
Сбор на дорожно-строительную технику будет проиндексирован с 1 января 2025 года с последующим ежегодным увеличением ставки на 15%.
Например, для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент вырастет с 15,03 до 27,81, что приведет к увеличению суммы сбора с 300 600 до 556 200 рублей.
Для машин, ввезенных в Россию до 1 октября 2024 года, будут действовать предыдущие коэффициенты при условии, что документы в таможенные органы поданы не позднее 1 ноября 2024 года.
Роскомнадзору передано право блокировать копии запрещённых в России сайтов. До сих пор данные сначала передавались в Минцифры. Ведомство принимало решение является ли ресурс «зеркалом». После этого, Роскомнадзор поручал блокировать доступ.
Кроме того, в документе запрещается выдача заблокированных веб-сайтов в поисковиках.
С 1 октября 2024 года из перечня необлагаемых НДС операций исключили услуги по проведению техосмотра автомобилей. Такие услуги будут облагаться НДС в общеустановленном порядке.
Также с 1 октября 2024 года будет частично отменена льгота по НДС для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в части реализации услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
С 1 октября 2024 года Банк России откроет сервис, который позволит получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Кроме того, юрлица и ИП, отнесенные Банком России к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени такого риска.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске могут запретить рекламу банкротства «под ключ». Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru