Новосибирские предприниматели интересуются гостиничным бизнесом

Новосибирск находится на пятом месте в топ-5 городов миллионников по интересу предпринимателей к открытию гостиничного бизнеса. Речь идет о об открытии отелей, глэмпингов и хостелов и т.д. Об этот говорится в исследовании Яндекс Поиска и Яндекс Путешествий.

Эксперты связывают повышенный интерес к гостиничному делу с ростом турпотока в регионах и недостатком мест размещения.

— Местные жители видят перспективы развития отельного бизнеса и оценивают порог входа в эту нишу, — комментирует Анна Очеретько, директор по развитию бизнеса Яндекс Путешествий.

Напомним, по данным Минэкономразвития Новосибирской области, с начала 2024 года Новосибирскую область посетило 1.6 млн туристов. В среднем ночь в гостинице города сейчас обходится туристу в 5700 рублей.

В 2025 году в Новосибирске планируют ввести туристический налог. Его будут взимать в местах размещения туристов. В 2025 году ставка налога составит 1%, в 2026 — 2%, в 2027—3%, в 2028 — 4%, а с 2029 — 5% от налогооблагаемой базы

Ранее эксперты платформы по продаже бизнеса рассказывали Infopro54, что готовый бизнес в сфере туризма находится на втором месте по популярности в Новосибирской области. По данным платформы, в 2023 году спрос на гостиницы в регионе вырос в 7 раз, на базы отдыха — в 10 раз. Популярность набирают ранее экзотические объекты. Это глэмпинги, экоотели, маленькие базы для рыболовного туризма, другие тематические виды отдыха.

Ранее редакция сообщала о том, что китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске.