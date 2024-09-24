В Новосибирске могут запретить рекламу банкротства «под ключ»

Запретить рекламу полного освобождения от долгов и призывы их не платить предложили депутаты Госдумы. Авторами законодательной инициативы являются зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Поправки вносятся в закон «О рекламе». Согласно новой статье, реклама не должна содержать информацию о создании государственной системы для освобождения граждан от долгов и обязательных платежей, кроме указания на законы, регулирующие банкротство, и упоминать возможность полного освобождения от долгов.

При этом, реклама должна указывать, что процедура банкротства может привести к ограничениям в правах и другим негативным последствиям.

— Под воздействием рекламы граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги в то время, как действующим законодательством предусмотрен ряд бесплатных механизмов по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства. При этом в настоящее время в законодательстве отсутствует специальное регулирование для подобной недобросовестной рекламы, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поддерживает законодателей и новосибирский координатор проекта «За права заемщиков» Народного фронта Антон Канунников.

— Вполне логичная инициатива, призванная убрать с рынка юридических услуг недобросовестные организации. Нередки случаи, что в этих так называемых компаниях, открытых в буквальном смысле только вчера, вовсе нет юристов. То, что сейчас происходит на этом рынке, иначе как вакханалией не назовешь. Псевдоюристы, обещающие закрыть все долги, по сути запускают процедуру преднамеренного банкротства. Их цель — как можно дольше затягивать дело, отнимая у клиента последние деньги. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что на рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность.