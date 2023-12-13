Что известно о террористе, который пытался взорвать военкомат в Новосибирске

Правоохранители задержали опасного преступника, который совершил попытку взорвать военкомат на улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске. Об этом стало известно накануне. Установив личность подозреваемого, следователи были слегка удивлены. Им оказался 27-летний Евгений Р., который уже был ранее судим за подобные преступления. Вернувшись из колонии, сибиряк устроился в барбершоп на улице Советской, но свои идеи не забросил.

― Помните в 2017 году парикмахер из Бердска, сторонник оппозиции, был приговорен к 4 годам лишения свободы за хранение взрывчатки в ванной комнате своей квартиры? И вот, отбыв срок, парень снова вернулся к прежним увлечениям, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Из досье задержанного ясно, что с подростковых лет Евгений встал на опасный путь. Со школы дружил со скинхедами, 9 мая избил парня, в 2014 году был задержан при попытке взлома терминала оплаты ЖКХ. Даже в отделе полиции успел проявить свои радикальные взгляды и избил киргиза. У Евгения есть также штрафы за запрещенные татуировки.

Но уже по серьезной статье новосибирец загремел в 2017 году. Тогда он готовил теракт и силовую акцию в отношении силовиков и мусульман. При обыске в его квартире на улице Татьяны Снежиной оперативники ФСБ нашли пластиковую бутылку с селитрой, мешок с гексогеном, элетродетонаторы, а также патроны к автомату Калашникова. К счастью, тогда он не успел вынести свой арсенал на улицы города.

Да и в этот раз попытка устроить взрыв военкомата 5 декабря у опытного рецидивиста провалилась.

― Опасный предмет вовремя заметили и обезвредили. Но понятно, что человек уже не остановится и будет дальше идти в преступном направлении. Сейчас он задержан, но в ближайшее время ему изберут меру пресечения, ― добавил источник.

Ранее редакция писала, что силовики просмотрели огромное количество записей с камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемого.