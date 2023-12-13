Локоть прокомментировал участие в предстоящих выборах мэра Новосибирска

Глава города Анатолий Локоть высказался об участии в следующих выборах мэра Новосибирска. По словам Анатолия Евгеньевича, он не готов рассуждать по поводу возможности своего выдвижения на новый срок и пока не рассматривает варианты работы в новой схеме.

— Избрана иная схема управления, которая требует, наверное, других людей, с другими взглядами, — пояснил Локоть.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска был рассмотрен в первом чтении на октябрьской сессии горсовета.

А 4 декабря на сессии народные избранники порядок приняли в окончательном чтении. «За» проголосовали 35 депутатов из 43 присутствовавших.

Решение принято большинством голосов.

Ранее редакция сообщала о том, что главу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева снимут с должности за плохую работу.