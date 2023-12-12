Задержан террорист, который подкинул взрывчатку в военкомат Новосибирска

Злоумышленника, который пытался совершить теракт у здания военкомата на улице Дмитрия Шамшурина, 12 задержали оперативники. Правоохранители целую неделю изучали видео с камер наблюдения со всех домов, кафе, заправок, расположенных по пути следования преступника.

― Это километры записей. Проделана огромная и кропотливая работа. Личность подозреваемого удалось установить, а затем задержать. Это мужчина, который уже ранее совершал подобные попытки. Сейчас его допрашивают, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, громкое ЧП произошло в ночь на 5 декабря. Охранник здания обнаружил самодельное взрывное устройство на подоконнике военкомата. На место была срочно вызвана саперная группа Росгвардии. Взрывчатка оказалась замаскирована в консервную банку. Ее удалось обезвредить, а элементы отправить на экспертизу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Расследование продолжается.