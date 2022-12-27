Сроки регистрации прав на недвижимость сократятся до одного дня

По сообщению руководителя Росреестра Олега Скуфинского, к 2025 году сроки кадастрового учета и регистрации прав по большинству действий в Росреестре не превысят одного дня, а нужные сведения об объекте можно будет получить вообще в течение одной минуты, пишет РБК.

— Уже сегодня мы сократили срок кадастрового учета и регистрации прав до двух дней, более 85% электронных ипотек регистрируем менее чем за 24 часа, — отметил глава ведомства.

По словам Скуфинского, единую цифровую платформу пространственных данных, включающую новые сервисы и обеспечивающую быстрое получение сведений и короткие сроки регистрации прав, в следующем году начнут тестировать в пилотных регионах. Сначала ее внедрят в Краснодарском и Пермском краях, Республике Татарстан, а также в Иркутской области. К 2024 году число пилотных регионов обещают увеличить до 20.

Кроме того, глава Росреестра сообщил, что 11 электронных сервисов для удобства регистрационных действий и получения информации об объекте недвижимости будут запущены в работу в следующем году, а в 2023–2024 годах планируется создание еще девяти сервисов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирском регионе все больше пользуется спросом услуга по межеванию земельных участков. На начало декабря уточнены границы почти 20 тысяч земельных участков.

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