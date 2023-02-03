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Энергетики АО «РЭС» ответили на вопросы бизнес-сообщества по подключению к электросетям

  • 03/02/2023, 10:47
31 января 2023 года в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялся семинар по вопросам подключения к электросетевой инфраструктуре объектов малого и среднего предпринимательства.

энергетикаОрганизаторами мероприятия выступили региональное Министерство ЖКХ и энергетики совместно с системообразующим электросетевым предприятием региона – акционерным обществом «Региональные электрические сети». Семинар прошел в формате круглого стола под председательством заместителя министра ЖКХ и энергетики Евгения Назарова, модератором выступила Елена Афанасьева, начальник отдела энергетики и газификации регионального ведомства. Основным спикером от лица АО «РЭС» выступил Алексей Гвоздев, директор по технологическим присоединениям компании.

В начале мероприятия новосибирские энергетики представили краткий доклад об основных итогах работы сетевой организации по направлению технологического присоединения с акцентом на льготную категорию заявителей. В частности, было отмечен существенный рост количества заявок (около 15%) и рекордное значение присоединяемой мощности объектов в 580 МВт по заключенным в 2022 году договорам об осуществлении технологического присоединения.

Алексей Гвоздев в наглядном формате представил участникам семинара информацию о последних изменениях в отраслевом законодательстве, а также об обновлении клиентских сервисов АО «РЭС» в части электронного взаимодействия сетевой организации и заявителя. Поделился некоторыми планами развития направления по работе с клиентами и оптимизации бизнес-процессов компании на среднесрочный период.

По окончании официальной повестки участники мероприятия обсудили аспекты прохождения процедуры оформления документов и оплаты за технологическое присоединение для льготных категорий заявителей. Энергетики дали исчерпывающие ответы на вопросы присутствовавших представителей малого бизнеса, а также организаций и предприятий бюджетной сферы.

В заключении семинара представитель МЖКХиЭ Елена Афанасьева отметила, что крупнейшая сетевая компания региона – АО «РЭС» – сделала значительные шаги навстречу клиентам, постоянно развивая и внедряя новые клиентские сервисы. Это позволило сделать процедуру технологического присоединения более понятной для заявителя, а также сократить сроки и этапы всего процесса.

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Фото предоставлено пресс-службой компании
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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика подключение к электросетям


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