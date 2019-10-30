Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Нынешней осенью были внесены существенные изменения в Налоговый кодекс РФ, затронувшие почти все налоги. В частности, по налогу на доходы физических лиц меняется срок предоставления отчетности по справкам 6 НДФЛ и 2 НДФЛ: он сдвигается с 1 апреля на 1 марта.

— Мы считаем, что этого достаточно для формирования этой налоговой отчетности и ее своевременного предоставления в налоговые органы. Зарплату за декабрь в конце февраля уже все обычно выплачивают, — подчеркнул руководитель УФНС Новосибирской области Алексей Легостаев на пресс-конференции в ТАСС.

Поправками в налоговое законодательство снижен лимит предоставления отчетности на бумажных носителях. Если раньше это было допустимо для компаний со среднесписочной численностью сотрудников 25 человек, то сейчас планка снижена до 10 человек, то есть количество налоговых агентов, обязанных предоставлять отчетность в электронном виде, увеличилось.

— Раньше для нас была определенная проблема, если налоговый агент по каким-то причинам при выплате дохода физлицу не удерживал налог. Выходя на проверку к этой компании и фиксируя нарушения, мы не предъявляли ему претензии, так как плательщиком НДФЛ является физлицо, с которого впоследствии взыскивался налог. Сейчас законодатель изменил норму, и у нас будет возможность: если налоговый агент умышленно не удержал НДФЛ, мы будем исчислять налог и взыскивать его непосредственно с компании, — пояснил руководитель УФНС.

Серьезным изменением, по мнению Алексея Легостаева, будут корректировки, связанные с исчислением налога на доходы физлиц, которые продают объекты недвижимости или получают их в дар от неблизких родственников. Он признается, что налоговики пока сами не понимают, как эта норма будет работать.

— Сегодня законодательство предусматривает обязательное самостоятельное декларирование физлицом таких доходов. Если человек не предоставлял декларацию, то вынудить его это сделать было очень сложно, как и назначить выездную налоговую проверку по каждому случаю (Ежегодно в регионе совершаются несколько тысяч таких сделок. — Ред), — комментирует глава УФНС. — Сейчас внесено изменение в Налоговый кодекс РФ, которое позволит налоговым органам при получении данных от Росреестра о том, что физлицо реализовало объект и не представило декларацию, самостоятельно исчислять сумму налога, исходя из кадастровой стоимости объекта. Если физлицо не уплатит налог, то пойдет принудительное взыскание задолженности. Это существенно скорректирует администрирование НДФЛ с такой категорией доходов. Дай бог нам справится с этой миссией, и будем надеяться, что это существенно повлияет на пополняемость областного и муниципальных бюджетов.

Расширены возможности использования единого налогового платежа. Напомним, гражданин может положить на электронный кошелек определенную сумму денег, а налоговый орган при наступлении срока уплаты имущественных налогов разносит эту сумму по лицевым счетам без заполнения квитанций. Сейчас единый налоговый платеж можно будет использовать и для уплаты НДФЛ.

Еще одна корректировка, внесенная в НК: налоговая получила право информировать налогоплательщика через СМС о наличии у него задолженности — не чаще чем раз в квартал. Кроме того, законодательно изменена сумма задолженности, с момента выявления которой налоговый орган имеет право направлять налогоплательщику требование — с 500 до 3000 рублей. Эта норма продублирована и на порядок взыскания со счетов ИП и юрлиц.

— Эту норму можно оценить двояко. С одной стороны, понятно, что если налог не выставляется, идет пеня, а физлицо и юрлицо могут не знать о ее существовании. Кроме того, при наличии задолженности менее 3000 рублей налоговые органы не имеют право выставлять инкассовые поручения к расчетным счетам ИП и юрлиц. Ранее даже по мелким нарушениям счета нередко блокировались, и многие могут с радостью воспринять эту историю, — комментирует Легостаев. — С другой стороны, здесь есть определенная опасность. Многие налогоплательщики участвуют в конкурсах и тендерах, где требуется справка из налоговой об отсутствии задолженности. Как правило, справка нужна «вчера», и в такой ситуации даже 30 рублей долга могут поставить под вопрос участие компании в муниципальном или госконтракте. Быстро исправить ситуацию не получится. На это может уйти 3-5 дней.

Еще одна новая норма: с 1 апреля налоговая будет размещать на своем сайте публичную информацию об ограничении использования имущества компаний по результатам контрольных мероприятий.

— Это будет полезно для контрагентов должника, они смогут проверить благонадежность партнера, законность сделок по реализации его имущества, отсутствие ограничения на реализацию, которое может быть наложено на имущество налоговыми органами, — уверен Легостаев. — Еще один нюанс: если задолженность налогоплательщика превышает 1 млн рублей, то налоговым органам будет предоставлено право проводить обследование помещений, которые он использует, а также документов. Вместе со службой судебных приставов мы сейчас активно пытаемся использовать механизм погашения задолженности через взыскание дебиторки. Чтобы знать об этих дебиторах, нам нужна информация, и данная норма позволит нам ее получать.

С 1 октября 2020 года заработает еще одна новая норма, позволяющая проводить зачеты по налогам между бюджетами разных уровней.

— К примеру, у налогоплательщика может быть переплата по НДС и задолженность по налогу на имущество организаций, который зачисляется в региональный бюджет. Сейчас мы не можем просто перезачесть эту переплату. Через год у нас такое юридическое право появится, и я очень положительно это оцениваю, — говорит Легостаев. — Это позволит минимизировать текущую задолженность налогоплательщиков и сократить начисление пени при наличии переплаты по другим налогам.

По итогам 9 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ из Новосибирской области поступили доходы в размере 139,4 млрд рублей, в консолидированный бюджет региона — 102,5 млрд (+4,3%). При этом в облбюджет поступили 83,3 млрд (+2,4%), в муниципальные бюджеты — 19,2 млрд (+13,6%). Совокупная задолженность по налогам налогоплательщиков Новосибирской области составляла 27,7 млрд рублей. С начала года она снизилась на 1,8 млрд рублей (6%). Положительную динамику в снижении задолженности показываю все федеральные (8%), региональные (15%) и местные (20%) налоги.

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