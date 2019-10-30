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ИП не просчитывают свои обязательства

В области продолжается рост задолженности индивидуальных предпринимателей по уплате фиксированных платежей по страховым взносам.
  • 30/10/2019, 17:25
Автор: Юлия Данилова
ИП не просчитывают свои обязательства
Оставлять статус ИП «на всякий случай» неуместно, так как это обходится достаточно дорого.

— Самое проблемное для нас направление — начисление и уплата фиксированных платежей по страховым взносам индивидуальными предпринимателями. Сумма ожидаемого прироста достаточно большая, а срок уплаты — 31 декабря. Понятно, что никаких мер принудительного взыскания мы применить не успеем. Поэтому мы проводим активную информационно-разъяснительную работу с ИП, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС Алексей Легостаев.

По данным УФНС, за 9 месяцев 2019 года задолженность по страховым взносам в регионе составила 7,3 млрд рублей (+2,7%). На 1.09.2019 задолженность ИП по фиксированным взносам находилась на уровне 1,3 млрд рублей (Накопленная за 2,5 года, в течение которых налоговая администрирует этот вид взносов. — Ред.). По сравнению с началом года она снизилась на 10%. Однако, как отмечают в налоговой, резкий скачок этого вида задолженности происходит после 31 декабря, когда истекает срок оплаты взносов, и добиться снижения этого показателя пока не удается. Как отметил глава УФНС, большинство предпринимателей просто не осознает ответственность, которую они берут на себя при получении статуса ИП. Согласно данным опросов, проводимых налоговиками при регистрации новых участников рынка, многие предприниматели не в курсе того, что им придется в конце года оплачивать фиксированные платежи (36 тысяч рублей), вне зависимости от того — занимались они бизнесом, получали доходы или нет.

— В Новосибирской области зарегистрированы более 80 тысяч ИП. Далеко не все ведут деятельность как таковую, но не прекращают свой статус, хотя это сделать очень просто. Они оставляют его «на всякий случай», что, на мой взгляд, неуместно, так как сохранение статуса обходится достаточно дорого, — рассуждает Легостаев. — Если вы прекратили заниматься бизнесом, то проще отказаться от статуса ИП. Его довольно просто получить снова, если вам это понадобится.

В Новосибирске будут увеличивать количество предпринимателей

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Он также прокомментировал перспективы участия Новосибирской области в пилотном проекте по самозанятым. По мнению Легостаева, вероятность того, что область войдет в этот проект с 1 января 2020 года достаточно высока.

— В четырех субъектах федерации, где сейчас проводится этот эксперимент, статус самозанятых получили около 240 тысяч человек. Только 20% из них — бывшие ИП, которые перешли на другую систему налогообложения, в том числе с ЕНВД. 80% — те, кто впервые получил статус, занимается частной деятельностью и начал выплачивать соответствующие налоги, — подчеркнул глава УФНС.

Всего по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 9 месяцев в бюджет поступили 103,4 млрд рублей (+7,7%). Это на 1,2% опережает темп роста среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе.

Фото: pixabay.com, автор- valenaammon

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