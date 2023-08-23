Что необходимо учесть, чтобы успешно проехать по Крымскому мосту

Чтобы посетить наиболее привлекательные курортные маршруты Крымского полуострова, необходимо учесть ряд нюансов, о которых сообщает цифровое издание «Краснодарские известия».

Досмотр автомобиля

Для желающих пересечь Керченский пролив через Крымский мост это обязательная процедура. При этом отмечается, что проверка аналогична тем, которые проводятся в аэропортах – транспортное средство и багаж проверят на 100%.

Ни в коем случае нельзя противиться данной, а вот ускорить ее прохождение вполне под силу каждому туристу. Для этого очень важно заблаговременно позаботиться о багаже: при упаковке расположить вещи так, чтобы их можно было быстро вытащить из машины и поместить на ленту интроскопа.

Также не рекомендуется оставлять в машине разбросанные вещи, это сильно ускорит процедуру ручного досмотра.

Кроме того, следует учитывать, что для автомобилей с большим количеством багажа предусмотрена отдельная очередь на сканер, которая движется гораздо медленнее, поэтому путешествующие налегке туристы проедут Крымский мост с большим преимуществом.

Что касается движения транспортных средств, согласно регламенту, легковые авто обязаны находиться на левой полосе, тогда как по правой могут ехать только автобусы, экстренные службы, координирующие очередь, и волонтеры.

В случае образования затора, лучше не пытаться обогнать очередь по правой полосе. За это сотрудники ГИБДД могут вас отправить в конец автомобильной очереди.

До того, как предстоит перечь Крымский мост владельцам легковых автомобилей важно выяснить, а точно ли их машина классифицируется как «легковая», ведь грузовым гражданским авто въезд на мост закрыт. Такие сведения содержатся в СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства).

Непосредственно уже в ходе досмотра работники пропускного пункта осмотрят днище автомобиля и колесные арки. Следует приготовиться открыть двери машины, капот, багажник и опустить окна. При необходимости также придётся достать и открыть все сумки, поднять запаску и коврики. Высока вероятность того, что сумки потребуется пронести через сканер.

Водителя и пассажиров тоже тщательно досмотрят по принципу проверки в аэропортах с металлоискателями.

Рейсовый автобус

По данным издания, такой вид путешествия в Крым немного отличается от поездки на авто – порядок проезда утвержден совместным решением администрации Краснодарского края и полуострова. Туристам предстоит переправа через Керченский пролив. Паромы ходят ежедневно с 5:00 до 21:00.

Пешком пассажиры должны проследовать на судно, которое доставит их на противоположный берег. А уже оттуда также на автобусах можно добраться до пункта назначения.

Немаловажно то, что пассажиры парома также пройдут обязательную процедуру досмотра, после чего получат талоны для заезда.

Поезд

На сегодняшний день железнодорожное сообщение между полуостровом и материком работает в штатном режиме. Все поезда следуют в соответствии с расписанием.

Главный плюс путешествия поездом – отсутствие процедуры досмотра при пересечении Крымского моста. Однако пассажиров тщательно проверят при посадке.

С 20 июля график движения пригородных поездов на участке Керчь – Анапа изменился – появились дополнительные рейсы, уточнили в издании.

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