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Перед повышением ставок спрос на ипотеку вырос на 40%

  • 23/08/2023, 16:39

ВТБ зафиксировал скачок спроса среди своих клиентов на жилищные кредиты перед повышением ставок с 21 августа.

Перед повышением ставок спрос на ипотеку вырос на 40%По итогам прошлой недели заемщики оформили в банке 39,7 тысяч заявок на ипотеку, что на 42% превысило среднедневные показатели предыдущих семи дней. Одновременно с 14 по 20 августа на 16% вырос объем выдач и приблизился к 39 млрд рублей.

«Решение Центрального банка резко повысить ключевую ставку на внеочередном заседании предсказуемо отразилось на стоимости кредитов, прежде всего, жилищных. Крупнейшие банки были вынуждены скорректировать условия рыночных программ, в то же время оставив без изменений льготную ипотеку – ставки по ней по-прежнему однозначные. Для ВТБ очень важно предоставлять своим клиентам максимально выгодные условия, поэтому мы заранее сообщили им об изменении ценовых параметров. На этом фоне мы зафиксировали всплеск спроса заемщиков, которые поспешили воспользоваться приемлемыми ставками по кредитам», — прокомментировала вице-президент, начальник управления партнерских ипотечных продаж ВТБ Ирина Качурина.

Ранее ВТБ объявил об увеличении на треть количества отделений, в которых заемщики  могут очно получить жилищные кредиты. Сегодня по всей стране открыты 200 офисов для ипотечных сделок. Благодаря расширению функционала розничной сети оформить кредит «физически» клиенты ВТБ теперь могут еще в 46 городах. Среди них — Кисловодск, Салават, Октябрьский, Сибай, Туймазы, Озерск, Арсеньев, Лесозаводск, Зима, Тайшет и Усть-Илимск.  Кроме того, продукт ипотеки стал доступен для жителей Анапы, Армавира, Белореченска, Майкопа, Кропоткина, Темрюка, Тимашевска, Зеленогорска (Красноярский край), Белова, Киселевска, Ленинск-Кузнецкого, Мариинска, Междуреченска, Прокопьевска.

Также провести сделку по покупке недвижимости  теперь могут жители таких городов, как Тайга, Юрга, Клин, Солнечногорск, Истра, Волоколамск, Павловский Посад, Можайск, Домодедово, Чехов, Наро-Фоминск, Королев, Сергиев-Посад, Воскресенск, Электросталь, Коломна, Ступино, Егорьевск, Дубна, Дмитров и Дубна.

При этом клиенты банка по-прежнему могут проводить полностью удаленно все виды сделок — при покупке строящегося, готового жилья или рефинансировании кредитов. Благодаря цифровизации процессов, оформить ипотеку заемщики  могут в любом удобном для себя месте, без привязки к офису агентства недвижимости или банка. Регистрация сделки в Росреестре также проходит дистанционно, посещения офиса банка или МФЦ не требуется.

Фото: freepik.com — rawpixel. com 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ипотека ВТБ


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