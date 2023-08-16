Когда закончится бархатный сезон на курортах Кубани

В Черном море самая высокая температура воды наблюдается в Сочи — 29 градусов. В Туапсе оно холоднее — 27 градусов, а в Геленджике – прогрелось лишь до 25. При этом самая холодная вода в Анапе и Новороссийске — 23 и 22 градуса соответственно.

Что касается Азовского побережья, по данным Гидрометцентра, там теплее всего море в Ейске и Приморско-Ахтарске — 24 градуса. В Темрюке — на градус меньше.

По словам метеоролога, профессора КубГАУ Юрия Ткаченко, бархатный сезон на курортах Кубани начнется, когда на европейской территории похолодает и воздушные массы оттуда все чаще будут проникать в Краснодарский край, передает цифровое издание «Краснодарские известия». Как правило, он длится до 15-20 сентября, и температура воды в это время прогревается до уровня 22-24 градусов, пояснил эксперт.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает, что в этом году купальный сезон на черноморских курортах Краснодарского края будет длиться как минимум до середины октября.

Ранее редакция сообщала, что регионы получат право вводить курортный сбор.