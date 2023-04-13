Что необходимо знать о новых правилах призыва

Согласно принятой поправке, теперь повестки гражданам о необходимости явиться в военкомат будут рассылаться как письменно, так и в электронном виде.

Что будет, если призывник пропустит повестку на «Госуслугах»? Как теперь проверить право на отсрочку и узнать, не запрещен ли призывнику выезд из страны? Можно ли сняться с воинского учета, разбирались корреспонденты NEWS.ru.

Какие будут последствия, если призывник не заметит повестку

Игнорирование повестки подпадает под административную статью «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» (статья 21.5 КоАП) о неявке в военкомат, которая предполагает штраф в три тысячи рублей. Также, согласно новому закону, гражданин лишается права заключать сделки с недвижимостью, водить машину, открывать ИП, брать кредиты и выезжать заграницу.

Отмечается, что, в соответствии с принятой инициативой, данные о военнообязанных и о направленных им повестках будут внесены в специальный реестр повесток. Однако на сегодняшний день система все еще находится в процессе разработки.

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, реестр предположительно запустят не раньше осеннего призыва.

Как проверить право на отсрочку

Как сообщил министр Шадаев, проверить информацию о том, в каком военкомате человек состоит на учете и есть ли у него право на отсрочку, можно будет через «Госуслуги». На той же платформе можно будет обжаловать получение повестки, если она придет тем, кому положена отсрочка.

Какие будут последствия неявки в военкомат во время призывной кампании

Все зависит от категории военнообязанных. Если гражданин входит в группу призывников от 18 до 27 лет, то неявка в военкомат «на проведение призывных мероприятий» грозит уголовной ответственностью (статья 328 УК «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Если же человек перешагнул порог призывного возраста и не является в военкомат, например для уточнения данных, то за это он может быть наказан по уже упомянутой административной статье.

Можно ли сняться с воинского учета

По данным правительственного портала «Объясняем.рф», проживающий более шести месяцев за пределами России гражданин вправе сняться с воинского учета. Сделать это можно теперь и удаленно — через «Госуслуги». Также можно сняться с учета заранее: например, если человек уехал за границу и понял, что хочет там обосноваться, есть смысл подавать заявление на снятие с воинского учета до получения повестки.

Как узнать, запрещен ли призывнику выезд из страны

В настоящее время только по факту. Согласно новому закону, повестка будет считаться полученной через семь дней после внесения информации о ней в реестр повесток. Появится новая статья — 15.1, которая запрещает гражданам выезд из страны сразу с момента вручения повестки, в том числе в цифровом виде. Ограничения будут действовать, пока получатель документа не явится в военкомат.

Какие ещё нововведения прописаны в поправках о призыве

Помимо электронных повесток закон упрощает процедуру заключения контракта со срочниками. Так, из действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе» исключается норма, по которой Минобороны может предложить гражданину, проходящему срочную службу по призыву, заключить контракт лишь после определённого времени после её начала.

Ранее редакция сообщала, что уклонистам запретят выезд из страны и сделки с недвижимостью.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области