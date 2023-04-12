53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре

Инспекция Госстройнадзора Новосибирской области выдала 53 многоквартирным домам в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный», застройщиками которых являются строительные организации ГК «Дискус», заключения о соответствии требованиям проектной документации, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Сейчас ведется активная работа с ресурсоснабжающими организациями для ввода домов в эксплуатацию. В мэрии уточнили, что на сегодняшний день в разных стадиях строительства находится 106 жилых домов застройщика.
— Работа по завершению строительства объектов ГК «Дискус» и вводу их в эксплуатацию будет продолжена до полного решения всех вопросов совместно с застройщиком, — заверили в мэрии.
Напомним, в 2021 году при минстрое региона была создана рабочая группа, в которую вошли представители застройщика, мэрии города Новосибирска, ресурсоснабжающих организаций и подразделений регионального правительства. В ее задачи входил мониторинг ситуации, связанной с завершением строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный», застройщиками которых являются строительные организации ГК «Дискус».
Ранее редакция сообщала, что в 2023 году в Новосибирске нужно разобраться с 32 долгостроями.
Фото их телеграм-канала прокуратуры Новосибирской области
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