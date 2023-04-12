53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре

Инспекция Госстройнадзора Новосибирской области выдала 53 многоквартирным домам в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный», застройщиками которых являются строительные организации ГК «Дискус», заключения о соответствии требованиям проектной документации, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Сейчас ведется активная работа с ресурсоснабжающими организациями для ввода домов в эксплуатацию. В мэрии уточнили, что на сегодняшний день в разных стадиях строительства находится 106 жилых домов застройщика.

— Работа по завершению строительства объектов ГК «Дискус» и вводу их в эксплуатацию будет продолжена до полного решения всех вопросов совместно с застройщиком, — заверили в мэрии.

Напомним, в 2021 году при минстрое региона была создана рабочая группа, в которую вошли представители застройщика, мэрии города Новосибирска, ресурсоснабжающих организаций и подразделений регионального правительства. В ее задачи входил мониторинг ситуации, связанной с завершением строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный», застройщиками которых являются строительные организации ГК «Дискус».

В начале апреля 2023 года обманутые дольщики нескольких ПЖСК «Дискус» составили петицию на имя президента России Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию. Участники рабочей группы, созданной при минстрое региона, совместно с прокуратурой, встретились с активом пайщиков для поиска вариантов выхода из сложившейся ситуации. Также прокуратура Новосибирской области инициировала проверку и сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества с деньгами дольщиков при строительстве двух домов в Октябрьском районе Новосибирска. Как уточнили в ведомстве, под подозрением менеджмент группы компаний «Дискус». По версии следствия, деньги были украдены при проведении работ по строительству жилых домов в Плющихинском жилмассиве, один из них планировалось сдать в 2018 году, а второй — в первом квартале 2022 года.

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