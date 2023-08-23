Что нужно знать о получении налогового вычета за обучение

Этой возможностью могут воспользоваться граждане, являющиеся плательщиками НДФЛ. Т.е. официально трудоустроенные. Чаще всего заявление на предоставление налогового вычета подается раз в год. Можно подать его сразу за три года. Такая возможность есть не только у тех, что работает в настоящее время, но и у уволившихся несколько месяцев назад граждан.

В каких случаях возможно получение налогового вычета и что для этого нужно?

Налоговый вычет реально получить не только за собственное обучение, но и за обучение ребенка. Для этого нужно собрать перечень документов, включающий:

справки из учебного заведения, подтверждающие факт оплаты;

справку со службы;

налоговую декларацию.

Для частичного возврата потраченных средств, нужно написать заявление. Речь идет о возврате части уплаченного подоходного налога. Государство возвращает 13%. Ежегодный максимум освобождения от налога составляет 120 тыс. руб. Это значит, что вернуть получится 15 600 руб. Указанный лимит считается общим для терапии, обучения и добровольного страхования.

Если речь идет про образование детей, можно получить возврат НДФЛ еще с 50 тыс. руб. – 6500 руб. За год в общем можно вернуть 22 100 руб.

Для получения вычета по месту работы нужно взять в ФНС справку о наличии такого права. Остальным сотрудники бухгалтерии займутся сами.

При самостоятельном оформлении вычета по месту работы берется справка о доходах и сумма налога, уплаченного физическим лицом.

На следующем этапе заполняется декларация 3-НДФЛ.

Ожидание ответа может занять три месяца. Если сотрудники ФНС выявит ошибки в декларации, ее придется корректировать и подавать заново.

Право получения вычета имеется у всех граждан с облагаемым налогом доходом. При этом человек может трудиться по договору оказания услуг, при условии, что клиент с этих доходов также делает отчисления в 13%.

Кто не сможет получить вычет?

На получение налогового вычета не могут рассчитывать не трудоустроенные студенты и пенсионеры. Категории граждан, которые не платят подоходный налог, например, работающие не официально. Такой возможности лишены ИП, отдавшие предпочтение упрощенной системе налогообложения, панентной, а также самозанятые.

Вычет нельзя получить за счет средств из материнского капитала.

За какое обучение положен вычет?

Вычет положен за любое платное обучение, причем не только в вузе, но, например, в автошколе. Его реально получить как за себя, так и за ближайших родственников, будь то дети, братья или сестры младше 24 лет, при условии, что вы оплачивали их обучение.

При этом они должны обучаться именно на дневном отделении, а не на заочном. Если речь идет о вычете за собственную учебу, форма обучения не важна.

Государство возвращает деньги за обучение в университетах, школах, языковых центрах. Но есть одно обязательное условие – учреждение непременно должно иметь лицензию на занятие образовательной деятельностью. При этом оно может быть и частным, и государственным.

Возможно получение двух вычетов в течение года, при условии, что плата вносилась и за себя, и за ребенка. Максимум можно вернуть 22100 руб.

Совет: Если речь идет о дорогостоящем обучении, оплачивайте его поэтапно, не стоит вносить плату сразу за несколько лет.

Вычет предоставляется за три предшествующих года. В 2023 году можно получить за 2022, 2021 и 2020 года соответственно.

При этом внимание принимается именно дата оплаты семестра. Если она была внесена в конце 2021 года, но семестр начнется в 2022 году, квитанцию прикрепляют к запросу за 2021 год.

Самым простым вариантом считается подача документов по месту работы. Он не подходит тем, кто уже успел уволиться. При увольнении рекомендуется на всякий случай брать справки о доходах и суммах уплаченного налога.

При наличии личного кабинета на сайте ФНС рекомендуется подача заявления там. Для доступа к кабинету, получения логина и пароля необходимо обратиться в налоговую по месту жительства.

Вариант с личной подачей документов также возможен.

Бумаги из учебного учреждения нужны для подтверждения того, что оно настоящее.

При помощи справки о доходах подтверждается факт наличия облагаемых налогом доходов, уплаты НДФЛ.

Декларации 3-НДФЛ за каждый учебный год учебы служат подтверждением обоснованности притязаний на вычет.

Кроме этого необходимо написать заявление и приложить копию паспорта.

Из учебного заведения нужно предоставить дубликат договора и лицензии на оказание образовательных услуг. При наличии информации о лицензии в соглашении можно обойтись без нее. Сотрудники ФНС проверят эти сведения через электронные реестры. Также потребуются чеки и прочие платежные документы, причем оригиналы. При потере одной из квитанций ее всегда можно восстановить через бухгалтерию учебного заведения либо банк (при проведении безналичной оплаты).

Если за годы учебы было сменено несколько мест работы, придется предоставлять документы с каждого.

Декларацию 3-НДФЛ за каждый год также можно оформить в личном кабинете, для этого потребуются данные паспорта, чеки их учебного учреждения, информация из справки о доходах, суммах уплаченного налога, сведения о работодателе.

В заявлении указывают банковские реквизиты, номер счета для перевода денег.

Подача заявления на вычет возможна в течение 3-х лет с момента внесения платы за учебу.