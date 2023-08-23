Назван приемник Суровикина на посту главнокомандующего ВКС

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России назначен генерал Виктор Афзалов. Он заменит на посту Сергея Суровикина. Об этом сообщают «РИА Новости» с ссылкой на собственный источник.

Ранее появилась информация о том, что Суровикин был освобожден от должности главкома ВКС. Первым об этом сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (признан иноагентом).

О Суровикине не было слышно с 23 июня. После того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил сообщение, в котором обвинил Министерство обороны РФ в обстреле лагеря ЧВК. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Позже Минобороны распространило сообщение с выступлением заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина. Он призвал частную военную компанию «Вагнер» подчиниться приказу президента России и решить все проблемы мирным путем.

Ранее редакция сообщала о том, что военкор Куксенкова нашла «место силы» генерала Суровикина.