В РФ перестанут поставлять один из самых востребованных препаратов от гепатита

Американская фармацевтическая компания MSD прекратит поставки в РФ зепатира — одного из самых востребованных препаратов для лечения гепатита С, сообщили газете «Ъ» в Росздравнадзоре.

Зепатир применяется для лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. По данным экспертной группы «Здравресурс», в 2022 году на долю этого препарата в схемах лечения, оплаченных государством, пришлось 19%, а в первом полугодии 2023 года — 18%.

По данным издания, компания поставила в известность российских партнеров об изменениях в торговой политике. Однако о мгновенной остановке экспорта речи не идет. Запланированные в 2024 году поставки будут реализованы.

В настоящее время компания MSD компания уже прекратила поставлять вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, а также препарат против ВИЧ — ралтегравир.

Ранее редакция сообщала, что Минздрав разъяснил новые правила для рецептурных препаратов.